穿制服保溫袋販毒 假外賣員落網 駕報失電單車掛假牌 女友同被捕

油尖警區特別職務隊第二隊高級督察陳俊樺表示，警方昨凌晨1時左右持搜查令，搜查新填地街同一大廈兩個相對的單位，檢獲5.85公斤海洛英、2.45公斤可卡因、3.61公斤冰毒、656克氯胺酮、21克大麻及包裝工具。警方另在被捕男子泊在樓下的電單車檢獲34克海洛英、54克可卡因、140克冰毒，而該電單車為失車，亦用了其他車的車牌。

搗兩毒品倉 檢939萬元各類毒品

警方拘捕48歲男子及49歲女子，分別報稱無業及侍應，其中男子有三合會背景。警方表示兩人為情侶，約3月起租用單位，相信毒品供應西九龍區。警方在單位內檢獲外賣員制服及外賣保溫袋，懷疑男子將毒品放入外賣袋掩飾，以電單車派送毒品。警方相信已成功堵截毒品流入市面，並打擊三合會收入來源。

油尖警區行動主任總督察鄭兆堅呼籲，市民及保安除留意附近單位有否可疑氣味及可疑人物，亦要留意外賣員是否手持外賣飯盒，抑或只是喬裝。警方重申販毒屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。