繼女疑遭繼父狎 「母着下次捉把柄」

被告化名Z.C.L.。根據「承認事實」，事主X於3歲由內地移居香港，生父去世後，其母改嫁居於內地的被告，誕下一女。2019年被告取得身分證來港定居，一家四口居住案發住宅。

事主：見黑影爬上旁邊碌架牀

正讀大學的X昨日供稱，其住宅並排擺放兩張碌架牀，中間留有通道，她睡在其中一碌架牀下層，另一碌架牀上層由被告使用，其母及妹妹則睡在下層。今年2月5日凌晨，她半睡半醒間感覺有人用手摸她臀部，她起牀後見到一個黑影爬上旁邊碌架牀，而其母及妹妹正熟睡，故思疑是被告所為。

X續稱，同月11日，她入睡時感覺有人用手摸她鎖骨至胸口，她嘗試捉着對方的手不果，連忙拍醒其母，其後母女進入廚房以WhatsApp對話。庭上讀出兩人通訊紀錄，當中X建議要被告支付她搬走自住的費用以解決問題。其母亦建議X下次大喊，讓她揭發被告「捉住佢把柄，令佢一世抬唔起頭」。X罵母不智，指被告可向警員堅稱無犯案，反過來冤枉她倆。

X續指，同月13日，她在深水埗購買拍攝機後回家，在門外聽到被告與其母就事件爭拗。X見被告堅稱無非禮，認為對方「錯又唔認」，無其他解決方法，遂報警處理。

【案件編號：WKCC630/2023】