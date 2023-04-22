劏房業主九成未上報 議員質疑執法成效

【明報專訊】立法會「改善基層住户居住環境事宜小組委員會」昨日開會討論劏房租管進展，有議員指當局一年內收集到的「劏房」租賃通知書（表格AR2）低於本港劏房數目，質疑執法成效。房屋局回應稱，負責執法的差餉物業估價署已於本月推出「供租客查詢租賃通知書」（表格AR3），讓租戶反映業主提交AR2的情况，表達意見。選委會界別立法會議員江玉歡稱，目前仍接獲多名租戶被濫收電費，認為當局可修例加重濫收水電費罰則。
房局：租戶可填新表格反映
劏房租管去年1月實施，當局至今收集到逾1萬份AR2（業主須在租期開始後60日內提交），翻查資料，約為實際劏房數目的一成。差估署助理署長詹婉珊昨稱，已於本月初推出表格AR3，讓租戶向當局提供簡單資料，以查詢AR2的資料，若當局發現疑涉違規個案，會約見相關個案，目前當局已透過AR3接獲查詢個案。
江玉歡於會上表示，接獲南區街坊反映租住的劏房未設獨立電表，有個案的電費由原本45元遭濫收至218元。她認為個案反映濫收水電費仍嚴重。工聯會吳秋北則建議當局盡快設立起始租金，保障租戶。
房屋局副局長戴尚誠表示，過去一年全港劏房每平方米月租中位數，在最後的連續3個月較之前的9個月稍低，認為政策對「劏房」市場起到作用。
差估署下月起公布18區租金
戴又稱，差估署計劃5月下旬起，每月於其部門網頁公布劏房按港九新界和18區分類的相關租金資料，有助業主和租客商議劏房租金時參考，是一個靈活務實、貼近市况的參考工具。