港聞

港聞二

指何桂藍言「打破」政制 屬抗爭派主張

【明報專訊】趙家賢昨日談及被告何桂藍和陳志全的角色，他主動提起警方向他了解何桂藍（圖）在會議上的言行，趙憶述何桂藍倡議將立法會變成抗爭陣地，希望將立法會引致中港關係出現破局，何桂藍經常提到的「破局」是將一國兩制及整個政治制度「打破」及「推到盡」。法官陳慶偉追問意指「break through（突破）」抑或「break down（毁掉）」，趙說兩者意思皆有。陳官再問是否透過毁掉達到破局？趙同意，形容是在立法會做到該效果，並聯合國際戰線和議會戰線。陳官問是否典型抗爭派主張，趙表示同意。

官問意思「突破」抑「毁掉」？

趙答兩者皆有

趙家賢另表示，約於2012年陳志全出選立法會時認識陳，形容陳是很盡責、理性的議員，就法案準備充足，亦被建制派議員稱讚。趙稱陳不是本土抗爭派，他將對方歸類為進步民主派，戴耀廷「有時」則可謂本土抗爭派。

針對2020年4月初選召開首次新東協調會議，趙家賢在書面供辭表示陳志全由助理代表出席。趙在庭上指出，本月初控方主問時展示民動總幹事黎敬輝筆記，令趙的印象有變，記起陳志全有出席。

稱陳志全進步民主派

戴耀廷「有時」本土抗爭派

辯方隨後播放網台D100「人民主場」節目片段，指當時陳志全正在數碼港的錄影室做直播，陳不可能如趙所講有份開會。趙一度停頓，稱回想起腦海有畫面在教協會議室之中，時任陳志全議助蘇浩坐在陳身旁，趙說「只可以回應『no comment（不予置評）』」。趙補充，他向警方錄取供辭時，記得蘇浩並非獨自到場，由於未能確定陳有否開會，警方遂寫下陳的代表出席；而趙稱自己當日遲到赴會。

（初選案）

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