供辭稱早悉否決財案或違法 趙：當時難退 官問知否作供「可能」獲減刑 趙同意並稱「無保證」

辯方展示早前供辭

趙稱退出不符市民期望

代表何桂藍的辯方大律師Trevor Beel昨日展示趙家賢早前的供辭,當中趙稱於2020年3月至4月與戴耀廷、區諾軒籌辦初選,之後他留意到初選可能犯法,「但當時我已身不由己」,他作為主辦單位之一,若未完成初選就退出,未能符合市民期望,並對他的聲譽及民動發展有反效果,故仍繼續初選工作。辯方稱,趙並非同年5月才應邀參加初選,趙庭上解釋錄取「無損權益口供」時,他和副召集人鍾錦麟已認罪,警方不認為這部分是重點,僅綜合案情而記錄,趙又說相信法官亦「嫌我長氣同比較『譖』」。

趙早前曾稱2020年7月15日認為初選計劃有法律風險,他昨承認約於6月底至7月初對此抱有疑惑及覺得有問題。法官李運騰問及,趙是否被迫才不欲退縮?趙認同,稱曾覺得「唔做好過做」,但民間和政治陣營熱切期盼舉行初選,而且戴耀廷、行會成員葉劉淑儀和湯家驊都曾指初選並無違法,趙直言很難立即退出。

被質疑非溫和 激動稱「講事實」

辯方質疑趙的政治立場並不如他所展示般溫和,亦無在2019年示威場面調解,趙聞言激動稱「I’m not put myself forward. I just told the fact(我不是展示出來,我只是講出事實)」。法官陳慶偉提醒趙切勿認為辯方針對他,趙表示不同意辯方說法。趙另不同意運用戴提倡的「憲制武器」,辯方指這與趙認罪答辯或有出入。陳官在趙避席下指出,受法律專業保密權(LPP)受限,未必可得知趙的認罪原因;知道辯方嘗試指出趙只承認監管有疏忽及推卸責任予其職員,惟只與趙供辭是否可信有關。

其後辯方向趙指出,他淡化自己參與本案的程度,誇大其辭諉過於人,以及藉描述何桂藍為偏頗記者使其聲譽受損;趙一概不同意。辯方續稱,趙是「shameful(可恥地)」渴望能夠獲得較輕刑期?李官打斷,稱不必加入情緒用字,繼而問趙是否知悉認罪及協助控方作供「可」獲刑期扣減,並再更正稱是「有可能」獲減刑,趙同意,稱因為無保證(減刑)。

其後代表陳志全的大律師馬維騉盤問時提出趙於2022年9月錄取的首份供辭,問趙何時表明願意擔任控方證人,趙基於LPP拒絕透露,只說就此曾與警方討論,並於2021年作錄影會面以協助調查。趙稱,錄取供辭時考慮到刑期扣減,亦當然會盡力作證。聆訊下周一(24日)續。

【案件編號:HCCC 69/22】

明報記者

(初選案)