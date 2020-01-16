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供辭稱早悉否決財案或違法 趙：當時難退 官問知否作供「可能」獲減刑 趙同意並稱「無保證」

【明報專訊】「35+」 初選案昨日踏入第48天審訊。辯方庭上披露，前民主動力召集人趙家賢向警方國安處錄取的書面供辭，提及趙意識到策劃的初選涉及否決預算案，或會犯法，自言「身不由己」，故繼續初選工作。趙昨日供稱，在當時社會氣氛等因素下很難立即退出，否認淡化自己的參與程度及諉過於人；他亦認為有責任協助法庭作證，明言知悉認罪及擔任控方證人「有機會」獲減刑，惟未有透露何時表明願意做控方證人，只說曾與警方討論。

辯方展示早前供辭

趙稱退出不符市民期望

代表何桂藍的辯方大律師Trevor Beel昨日展示趙家賢早前的供辭，當中趙稱於2020年3月至4月與戴耀廷、區諾軒籌辦初選，之後他留意到初選可能犯法，「但當時我已身不由己」，他作為主辦單位之一，若未完成初選就退出，未能符合市民期望，並對他的聲譽及民動發展有反效果，故仍繼續初選工作。辯方稱，趙並非同年5月才應邀參加初選，趙庭上解釋錄取「無損權益口供」時，他和副召集人鍾錦麟已認罪，警方不認為這部分是重點，僅綜合案情而記錄，趙又說相信法官亦「嫌我長氣同比較『譖』」。

趙早前曾稱2020年7月15日認為初選計劃有法律風險，他昨承認約於6月底至7月初對此抱有疑惑及覺得有問題。法官李運騰問及，趙是否被迫才不欲退縮？趙認同，稱曾覺得「唔做好過做」，但民間和政治陣營熱切期盼舉行初選，而且戴耀廷、行會成員葉劉淑儀和湯家驊都曾指初選並無違法，趙直言很難立即退出。

被質疑非溫和 激動稱「講事實」

辯方質疑趙的政治立場並不如他所展示般溫和，亦無在2019年示威場面調解，趙聞言激動稱「I’m not put myself forward. I just told the fact（我不是展示出來，我只是講出事實）」。法官陳慶偉提醒趙切勿認為辯方針對他，趙表示不同意辯方說法。趙另不同意運用戴提倡的「憲制武器」，辯方指這與趙認罪答辯或有出入。陳官在趙避席下指出，受法律專業保密權（LPP）受限，未必可得知趙的認罪原因；知道辯方嘗試指出趙只承認監管有疏忽及推卸責任予其職員，惟只與趙供辭是否可信有關。

其後辯方向趙指出，他淡化自己參與本案的程度，誇大其辭諉過於人，以及藉描述何桂藍為偏頗記者使其聲譽受損；趙一概不同意。辯方續稱，趙是「shameful（可恥地）」渴望能夠獲得較輕刑期？李官打斷，稱不必加入情緒用字，繼而問趙是否知悉認罪及協助控方作供「可」獲刑期扣減，並再更正稱是「有可能」獲減刑，趙同意，稱因為無保證（減刑）。

其後代表陳志全的大律師馬維騉盤問時提出趙於2022年9月錄取的首份供辭，問趙何時表明願意擔任控方證人，趙基於LPP拒絕透露，只說就此曾與警方討論，並於2021年作錄影會面以協助調查。趙稱，錄取供辭時考慮到刑期扣減，亦當然會盡力作證。聆訊下周一（24日）續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

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