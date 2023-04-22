料紅隧可縮龍逾公里 運署：三隧方案未必百分百應對問題

議員關注未劃一收費

林世雄：繁忙時間無空間

立法會昨舉行《2023年行車隧道政府修訂條例草案》會議，多名議員關注未有劃一收費，其中工聯會梁子穎稱西隧價格仍較高，「你有錢、多些錢，想節省時間、想快些，便付多些錢用西隧」，認為透過價格決定社會行為可商榷。運輸及物流局長林世雄稱，繁忙時間無空間劃一收費，認為新界有300萬人有機會用西隧，如價格過低憂車流不足應付。

航運交通界易志明計劃提出商用車輛劃一收費全日20元的修正案，稱的士業憂「不同時段不同收費」，非繁忙時段私家車付20元，的士付25元，變相鼓勵市民光顧「白牌車」；又引述非專營巴士公司料每月隧道費增10萬元。

易志明擬提案 商用車劃一20

羅淑佩稱，紅隧39年無調整商用車收費而影響商用車效率，而本港物流業集中西部，商用車不會首選收費極高昂西隧，料未來商用車劃一收費50元可節省其隧道費、燃油費及時間。

運署盼泊車轉乘 增巴士服務

民建聯陳學鋒稱，3條隧道繁忙時段並非全部塞車，看不到政府「組合拳」如何打出來；又認為方案有不少瑕疵，當局未徹底解決塞車問題，包括改善公共交通服務配套及改善路口「樽頸位」等。林世雄表示，除收費方案，當局有其他配套工作，冀改變市民出行習慣。羅淑佩稱，當局期望多做泊車轉乘，減少過海私家車；又說冀提高巴士服務，包括乘客早上有否座位，若司機泊好車後轉乘巴士要企位，未必改變出行習慣。

實政圓桌田北辰認為，在交椅洲人工島興建第四條跨海隧道，長遠才能解決塞車。他問及三隧分流方案如何改善總行車容量，羅淑佩料私家車車流較現時減少一成，將在稍後交通事務委員會交代更多數據。