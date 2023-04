環諮曾兩輪投票 「有條件通過」未過

次輪要求補資料 大比數通過

根據文件,環諮會及轄下環評小組去年7及8月曾就高球場環評報告討論,環諮會內部其後就報告作兩輪投票。首輪投票議題為「有條件通過環評報告」,當時8名委員贊成、6名委員反對、4名委員棄權。由於環諮會規定投票需以大比數通過(voting should be by a simple majority),動議未能通過。

委員其後第二輪投票,議題為「要求項目倡議人提交更多資料」,當時16名委員投票贊成、1人反對、1人棄權,獲大多數同意,環諮會最終要求政府部門補交更多生態資料。

文件又披露,土拓署最終於本周二(18日)向環諮會秘書處提交補充資料,環諮會委員將於下月3日續討論高球場項目。