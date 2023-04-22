環諮曾兩輪投票 「有條件通過」未過

【明報專訊】環諮會去年8月討論粉嶺高球場擬建1.2萬伙公營房屋的環評報告，罕有經兩次會議近20小時討論仍未定案。據了解，當時會議的閉門環節中，逾半在席委員傾向反對環評報告，令計劃有觸礁風險。環諮會近日釋出去年會議的備忘錄，顯示環諮會內部曾就項目兩次投票，其中首輪投票「有條件通過環評」8人贊成、6人反對、4人棄權，未符大比數通過原則，故需第二輪投票「要求項目倡議人提交更多資料」，最終以大比數通過。
次輪要求補資料 大比數通過
根據文件，環諮會及轄下環評小組去年7及8月曾就高球場環評報告討論，環諮會內部其後就報告作兩輪投票。首輪投票議題為「有條件通過環評報告」，當時8名委員贊成、6名委員反對、4名委員棄權。由於環諮會規定投票需以大比數通過（voting should be by a simple majority），動議未能通過。
委員其後第二輪投票，議題為「要求項目倡議人提交更多資料」，當時16名委員投票贊成、1人反對、1人棄權，獲大多數同意，環諮會最終要求政府部門補交更多生態資料。
文件又披露，土拓署最終於本周二（18日）向環諮會秘書處提交補充資料，環諮會委員將於下月3日續討論高球場項目。