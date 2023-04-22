高球場補資料 稱去年環評可靠 指雀蛾調查證原報告具代表 保留林地不利發展

佔地170公頃的粉嶺高爾夫球場，當中32公頃用地預期今年9月歸還政府，其中9公頃擬發展1.2萬個公營房屋單位，相關環評報告去年未獲通過。

環保署其後要求土拓署就高球場發展環評報告提交8項補充資料，包括補做兩項生態調查，即去年9月至今年3月調查雀鳥，每月兩次，時間為日出前至晚上10時；以及於去年9月至10月調查飛蛾，每月兩次，須於每夜日落後兩小時和午夜後兩小時進行；同時需提供調查方法資料，包括調查人員資歷。其餘6項需補交的資料包括蝙蝠調查的方法、補種樹木計劃、擬議房屋詳細佈局、詳細水文分析、擬議房屋對潛在發展地區樹木陽光陰影影響分析，以及解釋分區1墳墓的處理。

土拓署最新提交的補充資料顯示，研究團體於雀鳥調查方面日間（即早上10時至晚上10時）共記錄54種雀鳥種類，並已涵蓋清晨時段錄得的47種雀鳥，反映早前進行的環評報告具代表（representative）；同時於分區1錄得的雀鳥種類及數量較其他分區少。

報告又指出，4個分區的雀鳥調查由兩個團隊進行，每個團隊均有一名具5年相關經驗的測量員及一名具有關學歷如生物範疇的測量員組成。

植樹補償沿用1：1 訂3年管理

飛蛾調查方面，報告稱共錄得28種飛蛾，當中25種可於日落後時段發現，13種可於午夜時段發現。報告指出，有15種飛蛾於日落後的時段發現，未於午夜時段獲記錄。結果反映，日落後時段錄得的飛蛾種類及密度，均高於午夜時段，同時肯定早前提交的環評報告具代表。

樹木方面，早前環諮會委員指出，補償性種植的樹木存活率僅約50%，憂慮對環境造成破壞，建議將補償性植樹比率由「1:1」提升至「1:1.5」。今次報告指出，根據政府指引無法存活的樹木將會更換，故實際補償比例並不受樹活率影響，故會沿用「1:1補償要求」植樹，但負責的部門將訂立長達3年的樹木管理計劃，同時確保樹木保持良好狀態，並會更換無法存活的樹木。

環諮會換屆 新任委員下月審議

翻查資料，繼環諮會去年拒通過政府的高球場環評申請後，適逢環諮會換屆，成員去年底大換班，並已委任新的環諮會主席。換言之，是次高球場環評報告將由新一批環諮會委員續審議。