親友指Uncle Ray遭強插尿喉照顧不善 伊院致歉稱溝通不足

誼子：臀現褥瘡 轉院處理遲

周舜河向本報表示，郭利民去年11月21日因身體狀况急劇轉壞，經救護車送往伊院，其間家屬已向醫護表示同意不進行「入侵性治療」；家屬隨後探訪時發現，郭雙手被分綁病牀兩邊，並已被插導尿管。周舜河質疑，郭可自行排尿，為何要在家屬不知情之下被強插導尿管。他表示，院方事後與家屬會面時曾稱得到郭同意後才為其插尿管，他質疑一直反對插尿喉的誼父為何突然改變立場，難以相信院方說法，要求院方清楚交代。

周又表示，伊院遲遲未處理病人轉往私家醫院的要求；另在Uncle Ray轉往私院後，家屬始發現其身體嚴重水腫、臀部滿佈褥瘡，質疑伊院未有即時就相關病情通知家屬，另認為出現褥瘡是照顧不善所致。

伊院：按需要插管 有防褥瘡措施

伊利沙伯醫院回覆查詢時表示，院方對病人離世感到遺憾，並再次向家屬致以慰問。發言人補充，由於病人意識混亂、多次嘗試拉開氧氣罩及拔除靜脈導管，故為其雙手繫上固定帶；另因病人情况「非常嚴重及不穩定」，加上轉院過程或令病情惡化，故建議病人留院治療。

發言人表示，院方曾三度書面回覆病人家屬查詢，雙方曾會面3次。院方又稱，在與病人和家屬溝通方面「確實有不足的地方」，如解釋轉院安排、施行各治療程序應盡早與家屬商量及溝通等，對此深切抱歉。

據了解，事主因行動不便需長期臥牀，醫院已提供預防褥瘡的措施，如使用減壓氣墊牀墊、為其每4小時翻身等；而向事主插導尿管是經評估後認為有醫療需要。消息人士補充，病人住院初期有提出轉往私院，惟未有提供醫院名稱，故院方未能展開相關工作，直到家屬提供所需資料時，病人臨牀情况已不適合轉院，院方當時有向家屬解釋。

醫生：倘緊急可未經同意插尿喉

有公立醫院內科醫生表示，若病人情况緊急且無認知能力，醫護有可能在未有同意下為病人插尿喉，惟一般而言須得到病人口頭同意方做相關程序。該醫生承認，公院進行相關醫療程序的指引「唔係好完美」，惟病人插尿喉後很難轉院，故公院醫生如非「好有需要」，否則不會貿然為病人插尿喉。

周舜河另表示，去年12月已就事件去信醫委會投訴，他下周一將召開記者會公開事件。醫委會秘書處回覆本報查詢表示，若收到任何與註冊醫生專業操守有關的申訴，將按《醫生註冊條例》處理，惟由於醫委會具行使紀律處分的權力，故不適宜評論個別醫生的紀律個案。