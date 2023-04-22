周守仁：愛國是應份 稱訪京是「重做」非破冰

今次是回歸以來首次有在任主教訪京，除了周守仁，訪問團亦包括輔理主教夏志誠和副主教蔡惠民等。訪問團離開北京前，早上到王府井天主教堂出席彌撒，並在台上參與讀經和唱詩，之後領聖體，周守仁主持彌撒時提到，要愛國，也要愛教會。彌撒結束後，有教徒在周面前跪下，周與他們交談並送上祝福。

憂宗教政治化批評？ 周：不能擔心太多

周守仁在彌撒後表示，每個在香港或內地居住的公民，愛國是應份的，「大家都想自己國家好，無人想衰的」。被問到今次訪京會否擔心被批評宗教政治化，周表示不能擔心太多，「最重要是做自己良心內（的事），我們都看到聖神邀請我們去做的」。

事隔多年再有本港主教訪京，周守仁不認為屬「破冰之旅」，他稱已故天主教香港教區主教胡振中在回歸前曾訪京，今次是「重做」，都有意義。

邀北京教區主教來港 稱反應正面

問到未來與內地教會交流會否「恆常化」，周稱不敢講恆常化，但相信會愈來愈多，亦是好事，他已邀請北京教區主教、神父到香港，並獲正面反應，但未定確實時間，認為交流可加深彼此認識，「好過只是身分上的認識」。對於有報道稱梵蒂岡計劃將駐香港辦公室遷至北京，周稱沒聽過有關消息，認為這是國務院和教廷之間的事。他又說，香港教區的使命不是擔任中梵關係的橋樑，而是兩個教區、教會的橋樑，官方有官方的交流，教會在民間都有角色。

本港上一次有在任主教訪京是1994年，時任教區主教胡振中獲邀訪問北京、武漢及西安。