議員期待訪科企 盼互補不「重複」

比亞迪車配備商湯技術

尚海龍：見合作空間

尚海龍表示，期待今早到訪深圳坪山區比亞迪汽車基地，他說早期投產時曾到訪該公司廠房，現在廠房規模比當時更大，希望更深入了解。尚海龍本身是商湯集團顧問，他稱比亞迪每部汽車均配備至少一項由商湯研發的技術，反映香港人工智能科技與內地產業有合作空間，認為「以香港原創貢獻國家所需的方向」將有助本港發展為國際創新科技中心。

邱達根期望，在創科方面可探討本港如何與大灣區優勢互補，而非「重複建設」，冀避免「過多競爭」。他希望日後自行再訪大灣區，參觀其他國家級實驗室，例如在廣州研究研究呼吸系統的實驗室、深圳鵬城實驗室，佛山、東莞、廣州等省級實驗室，冀長遠爭取本港設同類機構。

訪文化景點 陳凱欣：可借鑑保育

新民黨主席葉劉淑儀表示，羨慕深圳近年的經濟增長率，認為香港與深圳兩地應互補和合作，本港擁有最先進的高增值商業及專業服務，可在現代服務業與前海合作。陳凱欣表示，佛山「嶺南天地」有不少保育元素，同時有不少年輕人經營市集，做到新舊交融，而本港具歷史的建築很多會被拆除或未能有效保育，認為當地的保育工作可供本港參考。