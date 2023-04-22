港聞

港聞二

議員期待訪科企 盼互補不「重複」

【明報專訊】政府與立法會一連4日的大灣區訪問團昨日出發，其間議員會分成兩組分別到東莞及佛山，到訪多家內地科技企業及文化景點。多名議員均表示對行程期待，其中科技創新界邱達根及選委界尚海龍冀透過行程了解內地與本港在創科上的合作，其中尚海龍認為「以香港原創貢獻國家所需的方向」，將有助本港發展為國際創新科技中心。本身是佛山人的選委會界別議員陳凱欣認為，內地在青年政策及文化保育亦有港府可借鑑之處。

比亞迪車配備商湯技術

尚海龍：見合作空間

尚海龍表示，期待今早到訪深圳坪山區比亞迪汽車基地，他說早期投產時曾到訪該公司廠房，現在廠房規模比當時更大，希望更深入了解。尚海龍本身是商湯集團顧問，他稱比亞迪每部汽車均配備至少一項由商湯研發的技術，反映香港人工智能科技與內地產業有合作空間，認為「以香港原創貢獻國家所需的方向」將有助本港發展為國際創新科技中心。

邱達根期望，在創科方面可探討本港如何與大灣區優勢互補，而非「重複建設」，冀避免「過多競爭」。他希望日後自行再訪大灣區，參觀其他國家級實驗室，例如在廣州研究研究呼吸系統的實驗室、深圳鵬城實驗室，佛山、東莞、廣州等省級實驗室，冀長遠爭取本港設同類機構。

訪文化景點 陳凱欣：可借鑑保育

新民黨主席葉劉淑儀表示，羨慕深圳近年的經濟增長率，認為香港與深圳兩地應互補和合作，本港擁有最先進的高增值商業及專業服務，可在現代服務業與前海合作。陳凱欣表示，佛山「嶺南天地」有不少保育元素，同時有不少年輕人經營市集，做到新舊交融，而本港具歷史的建築很多會被拆除或未能有效保育，認為當地的保育工作可供本港參考。

相關字詞﹕邱達根 創科 尚海龍 大灣區訪問團

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