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率官員議員訪灣區 李家超：行政立法團結 首日晚宴晤深圳官員 市書記倡留意創科

【明報專訊】政府及立法會大灣區訪問團昨日出發考察大灣區城市4日。特首李家超出發前表示，今次考察團是歷來規格最高、規模最龐大，冀此行加強行政立法關係，以及本港與內地城市的聯繫，增強在大灣區建設上的互信和共識，又期望議員與官員在行程期間能直接交流及溝通。訪問團昨晚先與深圳市委書記孟凡利及市長覃偉中晚宴，孟凡利致辭時感謝香港過去對深圳的支持和幫助，並希望訪問團留意深圳發展迅速的創科成果。

明報記者 鄭啟智、鄭律銘 深圳報道

5司局長83議員 歷來規模最大

李家超昨日率領政務司長陳國基、政制及內地事務局長曾國衞、創科局長孫東、環境局長謝展寰、商經局長丘應樺及83名立法會議員出訪大灣區4日。訪問團昨午由政府總部出發，傍晚先在深圳與市委書記孟凡利及市長覃偉中共晉晚宴，據了解，孟凡利、李家超及立法會主席梁君彥均有致辭。陳國基會後表示，孟凡利向訪問團講解深圳在經濟、科技等各方面發展，讓訪問團了解當地最新情况，認為是很好機會增進港深雙方認識。梁君彥則說，晚宴讓一眾議員與深圳官員交流，了解深圳比香港優勝的地方，認為兩地僅一河之隔，可互相借鏡合作，共同推動大灣區及國家發展。

立法會議員陳凱欣引述孟凡利致辭時關注香港與深圳創科發展，提到深圳創科進步迅速，冀訪問團留意當地的創科成果。議員尚海龍則引述孟凡利回顧深圳市過去建設過程時，特別感謝香港的支持和幫助。

訪問團昨日出發前，先在政總拍攝大合照。對於期望今次考察有何實際成果，李家超稱希望展示行政和立法雙方團結，突顯香港重視和積極參與大灣區發展，冀加強這方面互信和共識。他稱，考察行程涵蓋創科、文化體育、青年發展等多個範疇，今次是新一屆政府與立法會首次共同出訪，表現「愛國者治港」下行政、立法互相合作和監察，期望議員與官員在行程期間能直接交流與溝通，互相了解，增進行政立法關係。

梁君彥：行政立法良性互動 今屆立會關注灣區

梁君彥表示，今次考察意義重大，顯示行政、立法良性互動，團員逾百人也是「從未試過」。他指出，今屆立法會關注大灣區發展，認為訪問團給議員機會親身了解大灣區城市最新發展，日後可在議會提出新意見，跟進政府相關政策。

今次考察原有85名議員報名，除了早已告假的新思維狄志遠、民建聯林琳、選委界林順潮，民建聯黃英豪、選委界陳曼琪、地產建造界龍漢標昨均未有現身，其中黃英豪和陳曼琪解釋是因身體不適臨時缺席，陳回應稱對於未能參與考察團不感可惜，交流機會經常都有。至於原在英國參與會議而未能出席的法律界林新強，將於今日加入訪問團。

今訪比亞迪騰訊 再分組去東莞佛山

訪問團今早將參觀位於深圳坪山的比亞迪汽車基地，下午兵分兩路到訪騰訊、大疆創新科技等地，傍晚分別到東莞和佛山繼續行程。訪問團最後一日會在廣州集合與廣東省領導會面，下周一下午返港。

相關字詞﹕梁君彥 李家超 立法會 大灣區訪問團

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