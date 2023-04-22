首辦團響應教局 明愛薄扶林東涌兩中學合併 遷入東涌

教局：盼起示範作用

教育局發言人回覆查詢稱，期望是次合併可起示範作用，供其他辦學團體參考，鼓勵業界及早規劃，務求在確保學校體系的整體持續發展和善用資源的前提下保持整體教育質素。局方補充，支持合併計劃並一直就此提供協助，確保學生的學習和支援獲充分保障，家長若需學位支援服務亦可與局方聯絡。

初期設穿梭巴士

兩校昨分別向家長發通告，表示將在2024/25學年合併。位於薄扶林的胡振中中學表示，為提供更好學習環境，下年9月將遷往東涌，屆時新校園教室、特別室和運動設施數量約為現時1.25倍，同時承諾於遷校初期提供穿梭巴士服務往返港島及東涌。明愛華德中書院則稱，該校2023/24學年起停收中四生，另會制定合併過渡措施，以確保有序進行。校方表示，合併計劃不會影響正就讀的學生，現屆中四生將於合併後的學校升讀中六，繼續修讀原有科目並可參加中學文憑試。

校長稱絕對無關收生不足

歐海健向本報表示，辦學團體在檢視整體學額、人手安排後建議合併，又稱該校2024/25學年收到的自行分配學位表格較上學年上升1.8倍，強調合併與收生不足絕對無關。至於為何選擇遷往東涌校舍，他稱該區近年對教育服務需求較大，適齡學童持續上升。被問到合併後兩校教師將有何安排，歐稱合併計劃將糅合兩校強項。

即將合併的兩所中學均由明愛營運，胡振中中學為津貼中學，華德中書院則是直資學校。這是自教育局前年合併兩間官中後首有辦學團體響應局方呼籲合併中學。明愛教育服務部昨在新聞稿稱，因應本地教育環境出現「結構性變化」，辦學團體詳細考慮各區明愛中學的學額供求、教師人手及資源運用等情况後，向教育局建議合併兩所中學，又形容東涌人口不斷上升為合併製造「良好契機」。

翻查資料，明愛柴灣馬登基金中學上學年中一收生未達開辦兩班的門檻，提交的發展方案亦不獲批，本學年須停辦中一，2026年9月結束營運。