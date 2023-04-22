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英文卷談奧巴馬妻 教師：問法刁鑽

【明報專訊】中學文憑試（DSE）昨日首科筆試是英文科，分閱讀及寫作兩卷。有考生對選答部分的閱讀篇章以美國前總統奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）入題感到詫異，另有考生稱該篇章有不少較陌生的詞彙，「字都睇唔明幾粒」，且認為題型問法複雜。有資深英文科教師分析，由於試卷問法刁鑽，考生或因而不夠時間完卷。

DSE英文科閱讀卷設必答及選答部分，後者提供較淺的B1或較難的B2供二選一，揀B1者最高可獲第4級。必答的閱讀篇章主題圍繞「微小說」（Flash Fiction），B1提供視障人士與導盲犬的小故事幾則，再講述本港訓練導盲犬情况；B2圍繞奧巴馬妻子米歇爾。

有考生稱用詞陌生 題型複雜

在東區一個試場，考生陳同學認為閱讀卷難度跟過往相若，揀選B2的他對閱讀篇章取材感意外，「（考前）有猜測會出人物介紹，但估不到是奧巴馬太太……但認識她，知道有這人」。考生吳同學認為今年英文閱讀卷程度較深，篇章多用形容詞，而且是較陌生的詞彙；一樣選答B2的黃同學表示，篇章的詞彙「字都睇唔明幾粒」。同場的胡同學稱，部分題型問法複雜，「（有一題）只提供4個格子，但不知要求你寫什麼」。

張祝珊英文中學資深英文科教師孫錫欣表示，閱讀卷必答部分難度與過往相若，料B2以米歇爾這公眾人物入題，考生可易於理解，惟該部分不乏長題目，且問法刁鑽，考生或未有足夠時間做完試題。

寫作卷方面，考生陳同學選答議論文，論僱主應否在辦公室以鏡頭或程式監控下屬工作，他稱昨在文中列舉多個例子，有信心該卷可獲預期成績，「（舉了）一堆公司名……吹了水，說Sony、Meta、Tesla等公司都有（監控員工），都是吹吓水」。

相關字詞﹕寫作卷 閱讀卷 英文科 中學文憑試

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