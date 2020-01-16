指定試場拒收 染疫SEN生應考無門 同中招讀障同窗致電不通「直闖」准考 校方批安排亂

考評局：無具體資料難評論

考評局早前宣布，倘染疫考生有意赴考，須自行乘車前往新蒲崗景福街96號（文理書院（九龍）前校舍）的「指定試場」。考評局要求染疫考生須在考試日上午7時半前致電熱線3628 8860或電郵rat@hkeaa.edu.hk聯絡公開考試資訊中心。

若染疫考生無意赴考，可申請成績評估，最高可獲第5級。考評局稱，昨日共102名感染新冠的考生到「指定試場」應考DSE英文科，當中36人昨早聯絡考評局申請。據本報觀察，昨現場一度出現人龍，有穿保護衣職員在旁協助。

缺席兩試 校方批熱線難通

一間位於九龍的中學昨向本報投訴，校內兩名有「加時」需要的讀寫障礙SEN生均快測陽性，其中考生A昨早多次致電考評局不果向校方求助，校方建議直接趕赴「指定試場」應考，A成功赴考（見表）。但另一考生B昨晨7時半致電考評局，及後獲回電引述考評局人員解釋「我們的指定試場不support（支援）SEN學生」，B因應安排被拒，終缺席兩場考試。校方質疑考評局做法不公、安排混亂，又不滿考評局熱線難以打通，「是職員訓練不足導致出事？是考評局協調不好？是考評局沒預計有（多名）SEN考生？」校方昨知悉事件後聯絡考評局跟進，獲回覆「會了解事件」，考生B的家長正擬向考評局投訴。

10 SEN生「指定試場」應考

部分獲特別安排

考評局回應稱，如考生因確診而缺席考試，可透過學校申請評估科目及缺席卷別的成績，如有需要亦可聯絡考評局申請於「指定試場」應考其後考試。本報查詢昨有多少名SEN染疫考生被拒赴「指定試場」考試，考評局未回應，稱昨有10名獲批特別考試安排的SEN考生在「指定試場」的兩個課室應考，考評局已盡量為以上考生延長作答時間，當中分別4名及2名考生獲短暫休息時間及使用電腦讀屏器。

考評稱「首天難個別特別安排」

目前考評局視乎SEN考生需要提供不同支援（見表）。考評局稱，受場地和設施所限，「一般情况下難為個別SEN考生於首天在『指定試場』應考時提供特別考試安排」。

津中議會倡考生遇事求助學校

津貼中學議會主席李伊瑩表示，未接獲中學反映個案，不敢肯定涉事考生如何與考評局溝通。不過，她認為無論任何考生，若就考試安排覺得「不對勁」，應盡快致電所屬中學求助，「如考生不知所措，問自己老師如何做就最清楚，一定提供協助」。她希望考生無論如何毋須恐慌，如有需要可提早在應試前一晚做快測，以便及早計劃是否到「指定試場」。

明報記者

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