港聞

港聞一

指定試場拒收 染疫SEN生應考無門 同中招讀障同窗致電不通「直闖」准考 校方批安排亂

【明報專訊】一年一度的中學文憑試（DSE）筆試昨開考，本報接獲一間中學投訴，校內兩名特殊教育需要（SEN）的讀寫障礙考生昨均對新冠快測陽性，有意前往供確診考生的「指定試場」應考，但只有一人獲「指定試場」安排考試，另一人引述昨晨考評局回電通知「我們的指定試場不support（支援）SEN學生」，無奈缺席考試。校方不滿考評局對兩考生有差別待遇，質疑做法不公，批評「指定試場」安排混亂。考評局回應稱，因應無相關個案的具體資料，難以評論。

考評局：無具體資料難評論

考評局早前宣布，倘染疫考生有意赴考，須自行乘車前往新蒲崗景福街96號（文理書院（九龍）前校舍）的「指定試場」。考評局要求染疫考生須在考試日上午7時半前致電熱線3628 8860或電郵rat@hkeaa.edu.hk聯絡公開考試資訊中心。

若染疫考生無意赴考，可申請成績評估，最高可獲第5級。考評局稱，昨日共102名感染新冠的考生到「指定試場」應考DSE英文科，當中36人昨早聯絡考評局申請。據本報觀察，昨現場一度出現人龍，有穿保護衣職員在旁協助。

缺席兩試 校方批熱線難通

一間位於九龍的中學昨向本報投訴，校內兩名有「加時」需要的讀寫障礙SEN生均快測陽性，其中考生A昨早多次致電考評局不果向校方求助，校方建議直接趕赴「指定試場」應考，A成功赴考（見表）。但另一考生B昨晨7時半致電考評局，及後獲回電引述考評局人員解釋「我們的指定試場不support（支援）SEN學生」，B因應安排被拒，終缺席兩場考試。校方質疑考評局做法不公、安排混亂，又不滿考評局熱線難以打通，「是職員訓練不足導致出事？是考評局協調不好？是考評局沒預計有（多名）SEN考生？」校方昨知悉事件後聯絡考評局跟進，獲回覆「會了解事件」，考生B的家長正擬向考評局投訴。

10 SEN生「指定試場」應考

部分獲特別安排

考評局回應稱，如考生因確診而缺席考試，可透過學校申請評估科目及缺席卷別的成績，如有需要亦可聯絡考評局申請於「指定試場」應考其後考試。本報查詢昨有多少名SEN染疫考生被拒赴「指定試場」考試，考評局未回應，稱昨有10名獲批特別考試安排的SEN考生在「指定試場」的兩個課室應考，考評局已盡量為以上考生延長作答時間，當中分別4名及2名考生獲短暫休息時間及使用電腦讀屏器。

考評稱「首天難個別特別安排」

目前考評局視乎SEN考生需要提供不同支援（見表）。考評局稱，受場地和設施所限，「一般情况下難為個別SEN考生於首天在『指定試場』應考時提供特別考試安排」。

津中議會倡考生遇事求助學校

津貼中學議會主席李伊瑩表示，未接獲中學反映個案，不敢肯定涉事考生如何與考評局溝通。不過，她認為無論任何考生，若就考試安排覺得「不對勁」，應盡快致電所屬中學求助，「如考生不知所措，問自己老師如何做就最清楚，一定提供協助」。她希望考生無論如何毋須恐慌，如有需要可提早在應試前一晚做快測，以便及早計劃是否到「指定試場」。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕特殊教育需要 指定試場 考評局 中學文憑試

上 / 下一篇新聞

英文卷談奧巴馬妻 教師：問法刁鑽
英文卷談奧巴馬妻 教師：問法刁鑽
首辦團響應教局 明愛薄扶林東涌兩中學合併 遷入東涌
首辦團響應教局 明愛薄扶林東涌兩中學合併 遷入東涌
率官員議員訪灣區 李家超：行政立法團結 首日晚宴晤深圳官員 市書記倡留意創科
率官員議員訪灣區 李家超：行政立法團結 首日晚宴晤深圳官員 市書記倡留意創科
議員期待訪科企 盼互補不「重複」
議員期待訪科企 盼互補不「重複」
周守仁：愛國是應份 稱訪京是「重做」非破冰
周守仁：愛國是應份 稱訪京是「重做」非破冰
親友指Uncle Ray遭強插尿喉照顧不善 伊院致歉稱溝通不足
親友指Uncle Ray遭強插尿喉照顧不善 伊院致歉稱溝通不足
高球場補資料 稱去年環評可靠 指雀蛾調查證原報告具代表 保留林地不利發展
高球場補資料 稱去年環評可靠 指雀蛾調查證原報告具代表 保留林地不利發展
環諮曾兩輪投票 「有條件通過」未過
環諮曾兩輪投票 「有條件通過」未過
料紅隧可縮龍逾公里 運署：三隧方案未必百分百應對問題
料紅隧可縮龍逾公里 運署：三隧方案未必百分百應對問題
供辭稱早悉否決財案或違法 趙：當時難退 官問知否作供「可能」獲減刑 趙同意並稱「無保證」
供辭稱早悉否決財案或違法 趙：當時難退 官問知否作供「可能」獲減刑 趙同意並稱「無保證」
指何桂藍言「打破」政制 屬抗爭派主張
指何桂藍言「打破」政制 屬抗爭派主張
駕車赴接僱主家人 男家傭大雨自炒亡
駕車赴接僱主家人 男家傭大雨自炒亡
劏房業主九成未上報 議員質疑執法成效
劏房業主九成未上報 議員質疑執法成效
繼女疑遭繼父狎 「母着下次捉把柄」
繼女疑遭繼父狎 「母着下次捉把柄」
穿制服保溫袋販毒 假外賣員落網 駕報失電單車掛假牌 女友同被捕
穿制服保溫袋販毒 假外賣員落網 駕報失電單車掛假牌 女友同被捕
曾遊韓台 猴痘個案密切接觸者確診
曾遊韓台 猴痘個案密切接觸者確診
母指女私處傷疑幼園虐兒 警列求警協助
母指女私處傷疑幼園虐兒 警列求警協助
空運機器藏毒 海關檢2850萬元冰
空運機器藏毒 海關檢2850萬元冰
理大外圍暴動判囚 女子被拒上訴
理大外圍暴動判囚 女子被拒上訴
港女足男助教控3非禮罪 保釋候審
港女足男助教控3非禮罪 保釋候審
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】馬雲任港大榮譽教授 為期3年
【Emily】馬雲任港大榮譽教授 為期3年
【Emily】內地節目清唱幾句 容海恩練咗兩星期
【Emily】內地節目清唱幾句 容海恩練咗兩星期
【Emily】灣區交流 管牧改著西裝打呔
【Emily】灣區交流 管牧改著西裝打呔
【Emily】公務員學院詩詞講座 教用佳句妙語
【Emily】公務員學院詩詞講座 教用佳句妙語
【Emily】民航處職業開放日 模擬空管工作
【Emily】民航處職業開放日 模擬空管工作