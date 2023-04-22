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2023年4月22日星期六
港聞二
指定試場拒收 染疫SEN生應考無門 同中招讀障同窗致電不通「直闖」准考 校方批安排亂
英文卷談奧巴馬妻 教師：問法刁鑽
首辦團響應教局 明愛薄扶林東涌兩中學合併 遷入東涌
率官員議員訪灣區 李家超：行政立法團結 首日晚宴晤深圳官員 市書記倡留意創科
議員期待訪科企 盼互補不「重複」
周守仁：愛國是應份 稱訪京是「重做」非破冰
親友指Uncle Ray遭強插尿喉照顧不善 伊院致歉稱溝通不足
高球場補資料 稱去年環評可靠 指雀蛾調查證原報告具代表 保留林地不利發展
環諮曾兩輪投票 「有條件通過」未過
料紅隧可縮龍逾公里 運署：三隧方案未必百分百應對問題
供辭稱早悉否決財案或違法 趙：當時難退 官問知否作供「可能」獲減刑 趙同意並稱「無保證」
指何桂藍言「打破」政制 屬抗爭派主張
駕車赴接僱主家人 男家傭大雨自炒亡
劏房業主九成未上報 議員質疑執法成效
繼女疑遭繼父狎 「母着下次捉把柄」
穿制服保溫袋販毒 假外賣員落網 駕報失電單車掛假牌 女友同被捕
曾遊韓台 猴痘個案密切接觸者確診
母指女私處傷疑幼園虐兒 警列求警協助
空運機器藏毒 海關檢2850萬元冰
理大外圍暴動判囚 女子被拒上訴
港女足男助教控3非禮罪 保釋候審
尊子漫畫
【Emily】馬雲任港大榮譽教授 為期3年
【Emily】內地節目清唱幾句 容海恩練咗兩星期
【Emily】灣區交流 管牧改著西裝打呔
【Emily】公務員學院詩詞講座 教用佳句妙語
【Emily】民航處職業開放日 模擬空管工作
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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