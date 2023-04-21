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2023年4月21日星期五
港聞二
難禦加租、資助減半 粉嶺幼園停辦 位處私人物業 教聯：20多校面對類近壓力
港燈：停電因誤為「沒紀錄電纜」通電 現場、電路圖皆沒標示 議員批低級錯誤
歷史檔案中心、工務試驗所 擬遷安達臣道岩洞
訪英晤大臣 重申不認BNO 許正宇答英官：用BNO不會批MPF
女工誤觸開關 管工清理回收機攪斷右臂
3人涉5信用卡積分騙案被捕 警檢Tesla名牌袋
接種中心下月全關 公院打針轉常設
中大長新冠調查 料40萬人有生殖問題
邵家輝倡灣區輸勞 立會大比數贊成 勞界：乏鼓勵就業政策非缺人 林健鋒指「一味反對」
英聘醫科專才最快下季抵港 暫半數剛完實習
研究：憂生活失衡 年輕護士升職意欲低
發帖抗爭無退路 趙家賢否認抗爭派 初稱唔記得 再稱當時躁動 後指他人撰寫
指戴提議民動出資 欲「chur番」80萬
周守仁北京講道 盼京港教區「合一共融」 彌撒儀式提「促進中華民族復興」
涉光城者案串謀恐怖活動 男生保釋被拒
認大興基地外集結 少年判更生
男子涉訛稱中聯辦現炸彈 警指持白卡
劫店「打外星人」 男子囚30月須治療
大灣區GBA新聞：最具影響商人 頭5位3總部設深圳 《財富》排名比亞迪王傳福居首 任正非跌至第三
灣區手記：去香港化妝？ ／文：尚東美
城大新式顯微鏡 納米級看穿內外
猴痘增一確診 多一宗懷疑輸入
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【Emily】新田科技城讓路 發展委會先傾棕地
【Emily】大嘥鬼、阿德「踩過界」 伙蔡若蓮為考生打氣
【Emily】太古坊義賣舊書 設倪匡紀念專區
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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