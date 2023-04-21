港聞

港聞二

城大新式顯微鏡 納米級看穿內外

【明報專訊】城大團隊自行設計及研發出全球首部結合掃描及透射模式的新一代電子顯微鏡，檢測時可同時看到樣本的表面及穿透部分，其分辨率亦可達到納米級。團隊表示，該電子顯微鏡主要可應用於工業及醫學等領域，未來計劃優化其內部系統，以用於多領域的檢測及研究。

結合掃描與穿透 全球首部

城大材料科學及工程學系講座教授兼高時空分辨電子顯微中心主任陳福榮表示，團隊獲深圳福田區政府支持，目前是全球唯一大學擁有相關電子顯微鏡技術，稱證明本港創科人才有能力研發出高端科技，期望日後可不受商品化限制，持續發展高端科技。

新一代電子顯微鏡內部系統包括「脈衝電子源」、「超快相機」、「分段抽氣真空系統」及「像差校正器」，以結合掃描及透射功能，可同時檢測樣本的表面及穿透部分。研究團隊昨展示檢測技術，利用真空系統將樣本真空後，電子顯微鏡可於5分鐘內成像，並可提供10萬以上的放大倍率，以達「微納米」甚至原子尺度的測量及分析。

成像速度增 樣本損害減

研究團隊指出，現時市面的電子顯微鏡未能解決輻射損害樣本及靜態圖像等問題，今次研發的電子顯微鏡，其背散射技術及二次電子探測器能增加對樣本的靈敏度，有效完成樣品掃描、放大及成像，並減低對樣本表面損害，又稱在電子顯微鏡的相機加裝偏向器，有助成像速度不再受限於成像輸出時間。

定價逾百萬 料半年後應市

陳福榮稱，研究團隊現計劃籌集資金以生產電子顯微鏡，預計半年後可正式推出市場。他說電子顯微鏡定價逾100萬元人民幣，未來可用較低成本生產特定的小型電子顯微鏡。團隊未來會繼續優化電子顯微鏡，以應用於不同領域的檢測及研究。

明報記者

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

難禦加租、資助減半 粉嶺幼園停辦 位處私人物業 教聯：20多校面對類近壓力
難禦加租、資助減半 粉嶺幼園停辦 位處私人物業 教聯：20多校面對類近壓力
港燈：停電因誤為「沒紀錄電纜」通電 現場、電路圖皆沒標示 議員批低級錯誤
港燈：停電因誤為「沒紀錄電纜」通電 現場、電路圖皆沒標示 議員批低級錯誤
歷史檔案中心、工務試驗所 擬遷安達臣道岩洞
歷史檔案中心、工務試驗所 擬遷安達臣道岩洞
訪英晤大臣 重申不認BNO 許正宇答英官：用BNO不會批MPF
訪英晤大臣 重申不認BNO 許正宇答英官：用BNO不會批MPF
女工誤觸開關 管工清理回收機攪斷右臂
女工誤觸開關 管工清理回收機攪斷右臂
3人涉5信用卡積分騙案被捕 警檢Tesla名牌袋
3人涉5信用卡積分騙案被捕 警檢Tesla名牌袋
接種中心下月全關 公院打針轉常設
接種中心下月全關 公院打針轉常設
中大長新冠調查 料40萬人有生殖問題
中大長新冠調查 料40萬人有生殖問題
邵家輝倡灣區輸勞 立會大比數贊成 勞界：乏鼓勵就業政策非缺人 林健鋒指「一味反對」
邵家輝倡灣區輸勞 立會大比數贊成 勞界：乏鼓勵就業政策非缺人 林健鋒指「一味反對」
英聘醫科專才最快下季抵港 暫半數剛完實習
英聘醫科專才最快下季抵港 暫半數剛完實習
研究：憂生活失衡 年輕護士升職意欲低
研究：憂生活失衡 年輕護士升職意欲低
發帖抗爭無退路 趙家賢否認抗爭派 初稱唔記得 再稱當時躁動 後指他人撰寫
發帖抗爭無退路 趙家賢否認抗爭派 初稱唔記得 再稱當時躁動 後指他人撰寫
指戴提議民動出資 欲「chur番」80萬
指戴提議民動出資 欲「chur番」80萬
周守仁北京講道 盼京港教區「合一共融」 彌撒儀式提「促進中華民族復興」
周守仁北京講道 盼京港教區「合一共融」 彌撒儀式提「促進中華民族復興」
涉光城者案串謀恐怖活動 男生保釋被拒
涉光城者案串謀恐怖活動 男生保釋被拒
認大興基地外集結 少年判更生
認大興基地外集結 少年判更生
男子涉訛稱中聯辦現炸彈 警指持白卡
男子涉訛稱中聯辦現炸彈 警指持白卡
劫店「打外星人」 男子囚30月須治療
劫店「打外星人」 男子囚30月須治療
大灣區GBA新聞：最具影響商人 頭5位3總部設深圳 《財富》排名比亞迪王傳福居首 任正非跌至第三
大灣區GBA新聞：最具影響商人 頭5位3總部設深圳 《財富》排名比亞迪王傳福居首 任正非跌至第三
灣區手記：去香港化妝？ ／文：尚東美
灣區手記：去香港化妝？ ／文：尚東美
猴痘增一確診 多一宗懷疑輸入
猴痘增一確診 多一宗懷疑輸入
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】調查：粵劇觀眾多年長、女性、非在職 教大學者倡提高演出質素、縮短劇目
【Emily】調查：粵劇觀眾多年長、女性、非在職 教大學者倡提高演出質素、縮短劇目
【Emily】李家超今率議員訪粵 發稿引習「灣區講話」
【Emily】李家超今率議員訪粵 發稿引習「灣區講話」
【Emily】政府：人工島網頁2萬點擊 李立峯：可以話少
【Emily】政府：人工島網頁2萬點擊 李立峯：可以話少
【Emily】新田科技城讓路 發展委會先傾棕地
【Emily】新田科技城讓路 發展委會先傾棕地
【Emily】大嘥鬼、阿德「踩過界」 伙蔡若蓮為考生打氣
【Emily】大嘥鬼、阿德「踩過界」 伙蔡若蓮為考生打氣
【Emily】太古坊義賣舊書 設倪匡紀念專區
【Emily】太古坊義賣舊書 設倪匡紀念專區