劫店「打外星人」 男子囚30月須治療

被告陳嘉健承認於2022年3月4日在石硤尾南山村南豐樓一舖的便利店，搶劫何啟明並劫去1800元。

官指犯案行為經思考

吸毒加重病情

暫委法官勞潔儀判刑時引述被告的精神科報告稱，他的精神問題存在已久，惟被告對病情缺乏認知，初期拒絕按時吃藥和覆診，令行為愈趨怪異，2021年亦被揭發使用毒品。勞官稱，被告的「怪異狂想」可見於案發時相信外星人侵佔地球，需製造武器將之擊退；被告現時病情雖有改善，但睡覺時仍偶爾聽到不存在的聲音。

法官續指，被告凌晨時分持𠝹刀行劫，行為有預謀，曾說「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」，可見經過思考、清醒，只是受病情影響而自以為需要錢。法官指出，報告認為被告毋須被判醫院令，適宜門診治療，遂將量刑起點定於5年3個月，扣除被告認罪、精神狀况和願意賠償的減刑因素，判囚30個月。

翻查資料，去年3月葵涌一食肆亦發生搶劫案，該案被告與本案被告同名，疑購米線外賣時以鎅刀行劫不遂，被控企圖搶劫等罪，最終獲撤控。

【案件編號：DCCC 774/22】