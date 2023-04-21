男子涉訛稱中聯辦現炸彈 警指持白卡

母稱被告曾因病發犯案

53歲被告麥廣生報稱無業。其母親潘麗英供稱，被告有30多年躁鬱症病史，她記憶中被告過往每次病發持續十多日，直至犯案被捕又或者由她親自報案，安排被告強制入院。

潘續指，2022年6月18日、即案發當日，被告曾找她索取金錢，她見過被告並認為被告精神混亂、處於病發狀態。潘又指涉案手機號碼由她登記，但由被告使用。

警察通訊員尹志煒（音譯）供稱，當日下午3時許接到報案。庭上播出該電話錄音，當中一名麥姓男子指中聯辦外被放置炸彈，尹追問時，對方稱「我個friend話畀我聽，唔好意思，盡晒人事」。尹於15分鐘內嘗試多次致電聯絡報案人不果。

負責拘捕的警員蕭浩然則稱，警方知悉報案後即時到中聯辦外調查，發現並無炸彈，及後循報案人來電號碼鎖定被告身分。蕭同日在醫院拘捕被告，他從護士得知被告持有殘疾人士登記證（俗稱白卡），並從他人知悉被告身上無手機。

庭上亦播出蕭與被告錄取的會面錄影，被告稱約30年前因濫藥患上躁鬱症，需定期服藥覆診，靠綜援維生；他否認是報案人，並稱不知其手機在哪裏、記不起當日下午發生的事。控辯雙方「承認事實」提到，當日報案中心收到的來電號碼由被告母親登記。

【案件編號：ESCC 112/23】