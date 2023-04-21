男子涉訛稱中聯辦現炸彈 警指持白卡

【明報專訊】自稱患躁鬱症男子涉嫌於去年報警訛稱在西營盤中聯辦放置炸彈等物品被補，他否認一項「炸彈嚇詐行為」罪，昨日在東區裁判法院受審。警察通訊員供稱，當日有報案人稱「中聯辦有人擺炸彈喺門口，有兩watt（瓦特）特種炸藥」，其後收線，通訊員嘗試再聯絡對方不果。
母稱被告曾因病發犯案
53歲被告麥廣生報稱無業。其母親潘麗英供稱，被告有30多年躁鬱症病史，她記憶中被告過往每次病發持續十多日，直至犯案被捕又或者由她親自報案，安排被告強制入院。
潘續指，2022年6月18日、即案發當日，被告曾找她索取金錢，她見過被告並認為被告精神混亂、處於病發狀態。潘又指涉案手機號碼由她登記，但由被告使用。
警察通訊員尹志煒（音譯）供稱，當日下午3時許接到報案。庭上播出該電話錄音，當中一名麥姓男子指中聯辦外被放置炸彈，尹追問時，對方稱「我個friend話畀我聽，唔好意思，盡晒人事」。尹於15分鐘內嘗試多次致電聯絡報案人不果。
負責拘捕的警員蕭浩然則稱，警方知悉報案後即時到中聯辦外調查，發現並無炸彈，及後循報案人來電號碼鎖定被告身分。蕭同日在醫院拘捕被告，他從護士得知被告持有殘疾人士登記證（俗稱白卡），並從他人知悉被告身上無手機。
庭上亦播出蕭與被告錄取的會面錄影，被告稱約30年前因濫藥患上躁鬱症，需定期服藥覆診，靠綜援維生；他否認是報案人，並稱不知其手機在哪裏、記不起當日下午發生的事。控辯雙方「承認事實」提到，當日報案中心收到的來電號碼由被告母親登記。