港聞

港聞二

認大興基地外集結 少年判更生

【明報專訊】2019年反修例運動期間，網民號召包圍大興行動基地要求警方交代，事後多人被拘控，其中案發時14歲的男生早前承認非法集結罪。法官謝沈智慧昨在區域法院判刑時稱，本案嚴重之處在於示威者針對警方訓練基地，公開挑戰警方執法權力，但同時考慮集結少於1小時、被告案發時極年輕、有悔意，接納報告建議，判他入更生中心。

現年17歲的男被告承認於2019年10月30日在屯門大興行動基地外參與非法集結。同案另外兩名被告何明軒（29歲、導師）及陳家朗（22歲、學生）早前已認罪，同被判囚9個月。

法官引述辯方求情稱，被告性格乖巧，受朋輩愛戴，並熱愛烹飪，中三起於中華廚藝學院修讀相關課程，因案停學；被告案發當日看到新聞片段後，出於好奇到場，群情洶湧時感害怕，看到有人派物資，反應不及，一時愚蠢接下及留在現場。

謝官判刑時表示，集結源於網上號召，早有預謀，被告身穿深色衣物和佩戴深色裝備現身，留守以支持激進示威者。她同時接納無證據顯示被告曾經呼叫侮辱性口號、干擾交通燈等，亦非號召角色；除雷射筆外，現場無人用汽油彈和向警方投擲磚塊，該處並非繁忙交通樞紐，阻塞不算嚴重，決定判被告入更生中心。

中大遊行一被告同判更生

另外，2020年11月19日中大畢業禮有約百人在校內遊行，示威者戴「V煞」面具，兩男涉帶頭呼叫煽動口號，同承認非法集結，其中唐綽謙早前判入教導所，另一被告沈嘉瀚（18歲）昨於區域法院被判入更生中心。

法官王詩麗判刑時表示，集結有逾百人參與，歷時約1.5小時，途徑多個校園主要地方，路線不算短；沈並非中大職員或學生，卻相約唐一同前來，並身穿黑色衣物和戴黑色口罩，屬「有備而來」，明顯知悉集結發生，惟考慮被告年輕、初犯、還押期間表現良好，給他改過自身機會。

【案件編號：DCCC 353/22、280/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕更生中心 中大畢業禮 非法集結 大興行動基地 反修例事件

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