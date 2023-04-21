涉光城者案串謀恐怖活動 男生保釋被拒

控罪指稱，被告張昊揚（23歲，報稱學生）於2021年4月1日至7月5日期間與上述「光城者」7人及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

交替控罪則指，張於2021年4月1日至7月5日期間與上述「光城者」7人及其他人串謀，非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，爆炸性質相當可能危害生命或對財產造成嚴重損害。

6人下月6日答辯判刑

「光城者」案7名被告依次為司機陳凱量、女生郭文希、男生何裕泓、男生歐文、中三男學生、中四男學生及蘇穎貞。陳去年10月申請保釋獲批，其餘6人仍在還押。根據司法機構網頁，除了陳，高院下月6日將審理其餘6人案件，聽取6人答辯及判刑。

【案件編號：WKCC 1696/23】

（港區國安法）