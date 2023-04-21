周守仁北京講道 盼京港教區「合一共融」 彌撒儀式提「促進中華民族復興」

前日訪學院 中聯辦官同行

周守仁前日拜訪中國天主教神哲學院，根據學院網頁，中聯辦協調部副部長陳澤濤及中聯辦宗教處長李永戰有同行。

周守仁是回歸以來首名訪問北京的在任香港教區主教，中梵簽訂主教任命臨時協議後會否建交，一直備受關注。周守仁在北京被香港傳媒問及此行是否談及中梵關係，回答稱這是國與國之間，今次行程是教區之間交流；他又說北京教區主教李山也鼓勵他到內地其他教區，而他希望今次並非最後一次來京交流。

除了周守仁，出席昨日北京主教座堂彌撒的還包括香港教區輔理主教夏志誠及副主教蔡惠民，3人獲邀到祭台上與李山共祭。

李山祈求香港及北京教區根據上主聖意發展。彌撒中亦有為教宗方濟各、周守仁，以及香港、北京教區祈禱，並提及希望教區「勇於擔當社會責任，致力於社會安定和諧，公平正義，共同促進中華民族團結穩定和偉大復興」。

根據《公教報》早前提及，周守仁一行在北京期間，預計會與內地負責宗教事務的相關單位會面。

上海主教近日在無知會梵蒂岡下獲任命。美國新罕布什爾州大學政治教授李道明向本報表示，相信周守仁訪京前已受梵蒂岡託付，而梵蒂岡可能透過周向北京轉達教廷對上海主教任命的看法。他說，儘管梵蒂岡對中方在中梵協議中的否決權表示關注，相信雙方仍會不公開地討論，盡量保留協議。

學者：信周受託梵蒂岡

轉達滬主教任命看法

今次是回歸以來香港教區主教首次訪京。1994年時任教區主教胡振中應邀訪問北京、武漢及西安，其後未再有主教任內獲邀訪京。