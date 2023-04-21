指戴提議民動出資 欲「chur番」80萬

稱戴憂泛民「褪軚」 民調釋顧慮

趙曾指，戴耀廷想以民調影響民主派就財案投票，法官提出，戴是否不信任傳統民主派？趙表示，戴的思想包括「不相信嘅因素」，戴並非覺得各方無共識，而是覺得傳統民主派去到某個位置會自己「褪軚」，趙同意法官指傳統民主派或有猶豫，而民意可釋除他們就投票的顧慮。

辯方又質疑趙講述民主動力的參與初選計劃的證供，並引用信息指出，趙於2020年2月和戴耀廷、區諾軒等開會，民動比趙所說的5月更早已參與初選。趙於庭上表示，當時獲時任觀塘區議會主席蔡澤鴻告知，戴聯絡區議會正副主席商討初選，蔡稱「你都知戴耀廷、『戴妖』唔知咩葫蘆賣咩藥」，並稱信賴民動做協調，遂着趙一同開會；其間傳譯主任將「戴妖」翻譯為「Monster Tai」。

趙又解釋，該次不是協調會議，同意法官陳仲衡所指那尚於初步階段，而且只是交流意見，沒有潛在參選人出席。此時法官陳慶偉指正，趙誤將他稱為陳仲衡，趙隨即致歉。

（初選案）