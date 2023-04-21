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發帖抗爭無退路 趙家賢否認抗爭派 初稱唔記得 再稱當時躁動 後指他人撰寫

【明報專訊】「35+」初選案昨日第47天審訊，辯方昨以民主動力發表工作報告、文件等盤問控方證人前民動召集人趙家賢，指趙的個人facebook帖文提到「一國兩制名存實亡」、「抗爭無退路」，質疑趙看來是抗爭派。法官李運騰和陳慶偉亦分別追問趙，趙並非他所扮演般溫和，而是激進分子，又問帖文是否反映趙為本土抗爭派，庭上多人起哄。趙解釋「在場反應詫異，我自己都好詫異」，稱置身於當時政局有「躁動情緒」，又稱帖文應是他聘請的太古城居民撰寫。

文件提「對抗暴政」 趙：職員草擬

代表何桂藍的大律師Trevor Beel指有關文件提及「對抗暴政」字眼，趙解釋，內容由其他職員草擬，他只驟眼看過。法官李運騰問辯方盤問用意，辯方交代稱趙不是可信證人。

就趙家賢的個人facebook兩則帖文，Beel問趙是否不屬溫和人士？法官李運騰修正問，趙是否並非他所扮演般溫和？陳慶偉緊接問趙是否激進分子。趙沉默半刻後表示忘記帖文。李官追問，帖文似乎反映趙是本土抗爭派；趙自言詫異，又承認當時有躁動情緒。法官陳慶偉稱帖文標示「furious」，趙說帖文只限朋友閱讀，因還押「無掂電話好耐」。辯方追問指出，趙和民動政治立場一致，主張對抗暴政、光復議會，趙表示不同意。

帖文標示「furious」 趙：無掂電話好耐

趙其後補充，fb帳號屬於他本人，但他對上述帖文毫無印象，「因為本身我個腦嘅memory，用晒喺我頭先所講案情資料」。趙續稱，身為區議員會和太古城居民在fb溝通。他又憶述，2019年8月，警方在港鐵太古站發射胡椒球彈，居民指有人因趙疏散到地面後被捕；趙庭上澄清，當時抗爭者在電車路堵路，15分鐘後警方才拘捕。及至趙遭咬耳遇襲，有「深黃」居民斥他「抵死、送人頭」，令趙不解「網上世界做乜鬼」，故他聘請和本土價值觀相近的居民處理fb，帖文亦應是受聘居民撰寫。有被告聞言說「又唔係佢」。

辯方又出示一份民動工作報告，指出趙曾獲民主黨信任通過出選立法會區議會（第一）功能界別，只不過民主黨最終決定不派代表出選。

曾擬選功能組別 趙：不屬初選計劃

趙回憶，當時前民主黨李永達的妻子前區議員陳樹英曾說，「我支持家賢係一個好好嘅議員」，同時，有意見指應支持議席較少的工黨參選，加上民主黨被本土抗爭派強烈攻擊，再多奪議席則不利選情。

李官追問下，趙稱若然他當選，民主派肯定多取一個席位，但強調那不屬於初選計劃。趙不確定戴耀廷是否視這席為目標議席之一，而依照數據，趙估計民主派可獲該由區議員互選的議席。

另外由於有被告身體不適提早休庭，聆訊今續；據悉抱恙被告為何桂藍。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

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