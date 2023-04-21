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英聘醫科專才最快下季抵港 暫半數剛完實習

【明報專訊】為紓緩公立醫院人手流失，醫管局本月初赴英國招聘「搶人才」，暫發出逾100份「有條件聘書」，至少20人已簽署。當時率團的醫管局行政總裁高拔陞昨稱，獲聘者有望最快今年第三季來港工作，將替他們配對專科和醫院，有興趣來港者大多是畢業首兩年、未接受專科培訓，「唔會話好多好資深」。有病人權益代表關注，醫管局要確保有足夠專科培訓人手和名額，否則難以留人。

醫管局本月初在英國倫敦舉辦招聘活動，吸引逾600名醫科生及執業醫生參加，逾350人表示有意回港，其中近半屬香港永久居民並持獲認可醫學資格，即大致符合申請「特別註冊」條件。

高拔陞昨日出席傳媒講座時表示，大部分有意來港者較年輕，不少是當地長大或中學時已離港，當中最多人關心來港註冊途徑。隨團赴英的醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏補充，局方收回聘書中約一半屬剛完成實習，主要冀接受內科或外科等「大科目」專科培訓。

高拔陞稱聘書條件很基本，對方符合其聲稱資歷便可，如持身分證、畢業證書等，局方會協助申請註冊，相信全部人均符合條件。他期望獲聘者最快今年第三季可來港，但要配合該些醫生生活安排及註冊審批過程，醫委會已承諾盡快批核較簡單（straightforward）的申請。

醫局6月擬澳洲招聘 「科科缺人科科請人」

醫管局擬於6月赴澳洲舉行類似招聘，高拔陞說無目標要吸納哪個專科的醫生，本港公營醫療服務量大，「我科科都缺人，我科科都請人，就科科都有得培訓」。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，公院各職級均缺人，來港者年資淺亦有助紓緩情况，有望打破人手不足致工作壓力大的惡性循環，但他認為要確保有足夠專科培訓人手和名額，若來港醫生未能受訓，或令他們再度離港。

下批灣區醫護料年底來 高拔陞未提長期留港

另外，「大灣區醫療人才交流計劃」首批83名醫護日前抵港，其中包括70名護士，將於老人科工作，第二批護士（100人）料今年底至明年初來港。醫管局護理總行政經理潘恩榮稱，第二批護士將於其他專科工作，又稱從去年內地醫護援港抗疫經驗所得，內地先進臨牀護理科技和流程等「智慧護理」值得本港學習。

高拔陞稱，一如其他交流計劃，局方提供宿舍和小量生活津貼，薪酬由內地負責，該批醫護與醫管局無僱傭關係。至於計劃長遠目標例如會否招募內地醫護長期留港工作，高僅稱冀交流計劃恆常化、增加人數和擴闊範圍，拉近兩地醫療水平。

彭鴻昌認為，內地較多新醫院，推動智慧發展一定比香港好，相信內地護士可將經驗帶來，但他提醒醫管局高層要聆聽和跟進交流所得意見，才能推動本港智慧醫院發展。

相關字詞﹕澳洲 英國 潘恩榮 彭鴻昌 關慧敏 大灣區醫療人才交流計劃 搶人才 公立醫院 醫管局

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