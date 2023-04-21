邵家輝倡灣區輸勞 立會大比數贊成 勞界：乏鼓勵就業政策非缺人 林健鋒指「一味反對」

無約束力議案 倡允灣區工作簽證即日往返

立法會昨日討論邵家輝提出的「加快輸入人力，補充本港勞動力」無約束力議案，議案促請政府盡快為不同行業和工種輸入人手，容許獲批工作簽證來港的大灣區居民即日往返本港工作地點及居住地。議案在65人投贊成票下獲通過，9票反對來自工聯會黃國、吳秋北、陳穎欣、鄧家彪、梁子穎、陸頌雄、郭偉強，勞聯林振昇和周小松；4票棄權來自鄧飛、劉智鵬、梁文廣和狄志遠。

邵家輝表示，人手短缺會影響本港復蘇，建議效法澳門引入即日往返的大灣區外勞，相信可補充本地人手，亦不影響本港住屋壓力。他指各行業應以行業工資中位數作標準聘請外勞，亦應設輸入配額和工作簽證時限。

張宇人：服務業缺人 「你好香港」難推

經民聯、商界林健鋒認為本港復常步伐比他人慢，關鍵因素之一是勞動力嚴重短缺，旅遊、飲食和零售業均不夠人，輸入外勞是解決當務之急的必要對策。他提到多項大型基建工程急待上馬，如政府任由勞工問題惡化，「再多鴻圖大計都只會淪為空談」。他又斥勞工界不聽意見，「一味反對，對解決問題是無幫助，只會令問題惡化」。

自由黨飲食界張宇人指出，市民都感受到食肆人手不足有多嚴重，其他行業亦有類似問題，憂慮情况長遠會削弱香港競爭力，又指政府推出「你好，香港！」，惟4類服務行業不夠人，質疑如何招呼全世界的人。他說很多地方靠輸入外勞幫助經濟發展，「只是有工會代表將『輸入外勞』4個字妖魔化」，為僱主扣帽子和指僱主刻薄。

勞工界一致反對議案，工聯會黃國認為現時非欠缺人手，而是欠缺積極鼓勵就業政策，要提升薪酬待遇才能吸引工人。他認為擴大輸入外勞必定進一步壓低工資，影響本地就業機會。

勞聯：非一刀切反對 倡循現有機制審批

勞聯周小松表示，從不一刀切反對輸入外勞，自己曾任8年勞顧會委員，曾透過「補充勞工計劃」批准不少外勞輸入，認為只要經過準確評估，確實需輸入外勞，是可循現有機制處理。對於有人質疑勞顧會審批程序繁複，他指僅審批一至兩周、非常緊絀，亦不反對檢討計劃審批效率，但如另闢途經輸入外勞，他擔心計劃缺乏監管。

孫玉菡：勞動力兩年減10萬 適度增外勞

勞福局長孫玉菡表示，新冠疫情加上全球加劇爭奪人才，本地勞動人口下降較推算跌勢更急速，去年第四季本地勞動人口為346萬，較兩年前大減逾10萬，而隨着社會復常，政府注意到多個人力密集行業及工種反映勞動力短缺。他說政府會繼續努力提升本地勞動力「升級轉型」，設法鼓勵婦女、年長人士、青年及殘疾者就業，「用好潛在勞動力」，但面對目前勞動力短缺的現實，政府會在保障本地工人優先就業前提下容許「適度和有規範地」增加輸入勞工。

至於容許大灣區居住者即日往返香港工作等建議，孫玉菡說政府會審慎及全面評估建議的可行性及影響，另提到今年中展開新一輪人力資源推算，預計明年第三季完成。