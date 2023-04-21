港聞

港聞二

邵家輝倡灣區輸勞 立會大比數贊成 勞界：乏鼓勵就業政策非缺人 林健鋒指「一味反對」

【明報專訊】立法會昨日在記名投票下大比數通過自由黨主席邵家輝提出的無約束力議案，促請政府加快輸入外勞並容許大灣區外勞即日往返香港和原居地，工聯會和勞聯共9名議員投反對票，質疑人力短缺源於欠缺積極鼓勵就業政策，亦憂慮擴大輸入外勞影響本地就業機會。多名有商界背景的議員均強調多個行業疫後缺人，影響本港復蘇，其中自由黨張宇人斥有工會代表將輸入外勞妖魔化。

無約束力議案 倡允灣區工作簽證即日往返

立法會昨日討論邵家輝提出的「加快輸入人力，補充本港勞動力」無約束力議案，議案促請政府盡快為不同行業和工種輸入人手，容許獲批工作簽證來港的大灣區居民即日往返本港工作地點及居住地。議案在65人投贊成票下獲通過，9票反對來自工聯會黃國、吳秋北、陳穎欣、鄧家彪、梁子穎、陸頌雄、郭偉強，勞聯林振昇和周小松；4票棄權來自鄧飛、劉智鵬、梁文廣和狄志遠。

邵家輝表示，人手短缺會影響本港復蘇，建議效法澳門引入即日往返的大灣區外勞，相信可補充本地人手，亦不影響本港住屋壓力。他指各行業應以行業工資中位數作標準聘請外勞，亦應設輸入配額和工作簽證時限。

張宇人：服務業缺人 「你好香港」難推

經民聯、商界林健鋒認為本港復常步伐比他人慢，關鍵因素之一是勞動力嚴重短缺，旅遊、飲食和零售業均不夠人，輸入外勞是解決當務之急的必要對策。他提到多項大型基建工程急待上馬，如政府任由勞工問題惡化，「再多鴻圖大計都只會淪為空談」。他又斥勞工界不聽意見，「一味反對，對解決問題是無幫助，只會令問題惡化」。

自由黨飲食界張宇人指出，市民都感受到食肆人手不足有多嚴重，其他行業亦有類似問題，憂慮情况長遠會削弱香港競爭力，又指政府推出「你好，香港！」，惟4類服務行業不夠人，質疑如何招呼全世界的人。他說很多地方靠輸入外勞幫助經濟發展，「只是有工會代表將『輸入外勞』4個字妖魔化」，為僱主扣帽子和指僱主刻薄。

勞工界一致反對議案，工聯會黃國認為現時非欠缺人手，而是欠缺積極鼓勵就業政策，要提升薪酬待遇才能吸引工人。他認為擴大輸入外勞必定進一步壓低工資，影響本地就業機會。

勞聯：非一刀切反對 倡循現有機制審批

勞聯周小松表示，從不一刀切反對輸入外勞，自己曾任8年勞顧會委員，曾透過「補充勞工計劃」批准不少外勞輸入，認為只要經過準確評估，確實需輸入外勞，是可循現有機制處理。對於有人質疑勞顧會審批程序繁複，他指僅審批一至兩周、非常緊絀，亦不反對檢討計劃審批效率，但如另闢途經輸入外勞，他擔心計劃缺乏監管。

孫玉菡：勞動力兩年減10萬 適度增外勞

勞福局長孫玉菡表示，新冠疫情加上全球加劇爭奪人才，本地勞動人口下降較推算跌勢更急速，去年第四季本地勞動人口為346萬，較兩年前大減逾10萬，而隨着社會復常，政府注意到多個人力密集行業及工種反映勞動力短缺。他說政府會繼續努力提升本地勞動力「升級轉型」，設法鼓勵婦女、年長人士、青年及殘疾者就業，「用好潛在勞動力」，但面對目前勞動力短缺的現實，政府會在保障本地工人優先就業前提下容許「適度和有規範地」增加輸入勞工。

至於容許大灣區居住者即日往返香港工作等建議，孫玉菡說政府會審慎及全面評估建議的可行性及影響，另提到今年中展開新一輪人力資源推算，預計明年第三季完成。

相關字詞﹕邵家輝 輸入外勞 勞動力短缺

上 / 下一篇新聞

難禦加租、資助減半 粉嶺幼園停辦 位處私人物業 教聯：20多校面對類近壓力
難禦加租、資助減半 粉嶺幼園停辦 位處私人物業 教聯：20多校面對類近壓力
港燈：停電因誤為「沒紀錄電纜」通電 現場、電路圖皆沒標示 議員批低級錯誤
港燈：停電因誤為「沒紀錄電纜」通電 現場、電路圖皆沒標示 議員批低級錯誤
歷史檔案中心、工務試驗所 擬遷安達臣道岩洞
歷史檔案中心、工務試驗所 擬遷安達臣道岩洞
訪英晤大臣 重申不認BNO 許正宇答英官：用BNO不會批MPF
訪英晤大臣 重申不認BNO 許正宇答英官：用BNO不會批MPF
女工誤觸開關 管工清理回收機攪斷右臂
女工誤觸開關 管工清理回收機攪斷右臂
3人涉5信用卡積分騙案被捕 警檢Tesla名牌袋
3人涉5信用卡積分騙案被捕 警檢Tesla名牌袋
接種中心下月全關 公院打針轉常設
接種中心下月全關 公院打針轉常設
中大長新冠調查 料40萬人有生殖問題
中大長新冠調查 料40萬人有生殖問題
英聘醫科專才最快下季抵港 暫半數剛完實習
英聘醫科專才最快下季抵港 暫半數剛完實習
研究：憂生活失衡 年輕護士升職意欲低
研究：憂生活失衡 年輕護士升職意欲低
發帖抗爭無退路 趙家賢否認抗爭派 初稱唔記得 再稱當時躁動 後指他人撰寫
發帖抗爭無退路 趙家賢否認抗爭派 初稱唔記得 再稱當時躁動 後指他人撰寫
指戴提議民動出資 欲「chur番」80萬
指戴提議民動出資 欲「chur番」80萬
周守仁北京講道 盼京港教區「合一共融」 彌撒儀式提「促進中華民族復興」
周守仁北京講道 盼京港教區「合一共融」 彌撒儀式提「促進中華民族復興」
涉光城者案串謀恐怖活動 男生保釋被拒
涉光城者案串謀恐怖活動 男生保釋被拒
認大興基地外集結 少年判更生
認大興基地外集結 少年判更生
男子涉訛稱中聯辦現炸彈 警指持白卡
男子涉訛稱中聯辦現炸彈 警指持白卡
劫店「打外星人」 男子囚30月須治療
劫店「打外星人」 男子囚30月須治療
大灣區GBA新聞：最具影響商人 頭5位3總部設深圳 《財富》排名比亞迪王傳福居首 任正非跌至第三
大灣區GBA新聞：最具影響商人 頭5位3總部設深圳 《財富》排名比亞迪王傳福居首 任正非跌至第三
灣區手記：去香港化妝？ ／文：尚東美
灣區手記：去香港化妝？ ／文：尚東美
城大新式顯微鏡 納米級看穿內外
城大新式顯微鏡 納米級看穿內外
猴痘增一確診 多一宗懷疑輸入
猴痘增一確診 多一宗懷疑輸入
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】調查：粵劇觀眾多年長、女性、非在職 教大學者倡提高演出質素、縮短劇目
【Emily】調查：粵劇觀眾多年長、女性、非在職 教大學者倡提高演出質素、縮短劇目
【Emily】李家超今率議員訪粵 發稿引習「灣區講話」
【Emily】李家超今率議員訪粵 發稿引習「灣區講話」
【Emily】政府：人工島網頁2萬點擊 李立峯：可以話少
【Emily】政府：人工島網頁2萬點擊 李立峯：可以話少
【Emily】新田科技城讓路 發展委會先傾棕地
【Emily】新田科技城讓路 發展委會先傾棕地
【Emily】大嘥鬼、阿德「踩過界」 伙蔡若蓮為考生打氣
【Emily】大嘥鬼、阿德「踩過界」 伙蔡若蓮為考生打氣
【Emily】太古坊義賣舊書 設倪匡紀念專區
【Emily】太古坊義賣舊書 設倪匡紀念專區