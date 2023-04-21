中大長新冠調查 料40萬人有生殖問題

七成人患後遺逾5月

團隊促設長新冠中心

中大醫學院去年7至12月展開長新冠研究，訪問10,043名年介1至102歲的新冠康復者，問卷回答有否長新冠徵狀，當中97%為2022年受感染的懷疑Omicron個案。

團隊昨公布調查結果時稱，逾七成患者於染疫5個月後仍有最少一種長新冠徵狀，其中38%有認知功能和心理徵狀，為最常徵狀，包括記憶力包括記憶力減退、集中力下降、思考緩慢、焦慮等，部分個案徵狀長達3年。另有12%長新冠患者出現月經失調、下體疼痛等生殖系統徵狀，當中八成為女性。

研究團隊以本港有500萬人曾感染新冠病毒估算有42萬名康復者受生殖系統徵狀困擾，當中約七成人感迷茫及不知所措、過半人沒求醫、四分一人的人際關係受影響。

團隊引述英國大型研究表示，長新冠患者出現性慾減退和射精困難的風險增加超過兩倍。另有研究發現，男性感染新冠後，生殖系統賀爾蒙水平嚴重失衡，中大醫學院研究團隊形容，染疫對生育能力的影響令人關注。

同為腸道微生物群研究中心主任的陳家亮呼籲，相關部門應加強公眾教育和醫療人員相關資訊、透過基層醫療系統支援長新冠患者。他亦建議成立長新冠中心，集中處理複雜病例、為患者提供全人方式診治，有助研發更多診治和預防長新冠的方法。