接種中心下月全關 公院打針轉常設

新冠接種計劃昨起落實新安排，50歲或以上、18至49歲長期病患、6個月大或以上免疫力弱者等5類優先組別，今年內可繼續免費接種新冠疫苗加強劑。其餘非優先組別則要自費到私營市場接種加強劑。衛生署回覆本報查詢稱，截至昨午4時，共有約1500人經疫苗接種計劃網頁預約今日至下周四（21至27日）接種額外加強劑。

自費加強劑 嘉諾撒共3預約

本報記者向部分醫療集團、私家醫院查詢市民預約自費接種二價疫苗作加強劑的情况。其中每針收費1980元的嘉諾撒醫院表示，至昨日共接獲3名市民預約打針，尚至醫療則稱暫未有相關預約。養和醫院則表示，正籌備為非優先者提供自費接種新冠疫苗加強劑的服務，該院向非本地居民提供相關服務的收費為1450元。

醫衛局昨晚公布，為確保成本效益及應付需要，將於本月底起調整疫苗接種站安排。現正運作的6個社區疫苗接種中心將陸續取消，醫管局則會將疫苗接種服務恆常化，合資格市民仍可到衛生署、醫管局或私家診所等地點接種疫苗。兒童疫苗接種站方面，仁濟醫院接種站將服務至下周六（29日）；衛生署另會在6月起，新增王少清及天水圍母嬰健康院供預約接種疫苗。

局方另稱，正計劃按緊急使用疫苗制度取消而同時結束疫苗保障基金，又稱政府將密切留意新冠疫苗註冊進度，以釐定結束保障基金的時間表。

打流感針 中學生列優先群組

另一方面，本港踏入流感季節，疫苗可預防疾病科學委員會日前就接種季節性流感疫苗發表最新建議，委員會主席劉宇隆昨在港台節目《千禧年代》稱，據世衛和外國經驗顯示，中學生接種流感疫苗後可減低社區、學校爆發風險，故委員會一致同意繼續將其納入優先群組。

流感重症死者 八成無接種

劉宇隆補充，多個指標反映本港季節性流感疫情正呈升勢，預料染疫後的重症、死亡個案會隨之增加。他透露，近日錄得的流感嚴重或死亡個案中，絕大多數為長者或幼童，並有約八成人不曾接種流感疫苗，呼籲市民盡快打針。據衛生防護中心新一期《新冠及流感速遞》，最新一周（4月9至15日）共有47宗流感入住深切治療部或死亡的個案。同期實驗室樣本流感病毒陽性率為15.81%；定點私家診所每1000宗求診，有48.5宗屬流感個案，按周增加約六成。