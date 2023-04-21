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3人涉5信用卡積分騙案被捕 警檢Tesla名牌袋

【明報專訊】警方以「以欺騙手段取得財產」拘捕兩男一女，涉及至少5宗短訊騙案，騙款23萬。警方另檢取價值150萬元證物，包括Tesla及平治私家車、Hermes名牌手袋等，不排除被捕者與其他案件有關。

涉騙款23萬 證物值150萬

邊界警區重案組高級督察黃潤彤表示，警方4月上旬接報，報案人收到冒認電訊商短訊，訛稱會員積分即將到期，需要輸入信用卡資料到假網站以延長積分，事主其後收到銀行通知指其信用卡被盜用。據了解，事主年約40至50歲，有關網站像真度高，事主可在網頁輸入電話號碼以查閱積分並選擇禮物，亦有動畫及連結至真實網站的超連結。

警方周二及周三在上環、錦田拘捕兩男一女（28至35歲），分別報稱司機、美容師及地產代理，相信其中兩人充當「車手」，負責用信用卡購買容易變賣的名牌，另一人則處理變賣物品。3人正被扣查，不排除更多人被捕。

警料規模大 或涉內地人

警方另檢取價值150萬證物，包括其中一名被捕人名下的Tesla及平治私家車、Hermes、Dior、LV名牌手袋等，最貴一個價值約20萬，部分手袋仍簇新亦有包裝盒；據悉證物在村屋、美容院搜出，物品價值與被捕人工作收入不相稱，懷疑與案有關。據悉，警方估計有關集團起碼營運半年，其規模不小，會繼續調查「上線」及主腦，有可能有內地人參與或海外受騙者。

警方呼籲，如收到不明來歷短訊，應保持冷靜及向相關公司查核，亦可致電警方防騙易熱線18222及下載「防騙試伏器」應用程式查詢。

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