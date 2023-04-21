女工誤觸開關 管工清理回收機攪斷右臂

環保署：高度關注 促承辦商交報告

勞工處回覆稱，已派員到場調查。環保署表示高度關注事件，已即時派員到現場和醫院，了解事件及傷者情况，並慰問傷者家屬，會向他們提供適切協助。環保署要求承辦商和分判商全力配合勞工處調查，並責成承辦商就事件提交報告，讓署方跟進調查。環保署稱一直緊密監察外判商的運作和安全，承辦商除每日定時巡查外判商的運作和職業安全情况外，亦有為外判商提供機械操作和安全培訓。

稱不察有人 女工：唔知故開機

昨早8時許，警方接報指青衣昂船道1號西九龍廢物轉運站發生工業意外，49歲姓張男工人清理一部處理回收發泡膠的機器時，機器突然啟動，男工右手被捲入夾着，在場工友發現立即停機報警。姓王工友稱，事主右前臂被攪斷，「攪爛晒呀，成個手臂冇咗呀」，遺留在機器內。另一工友指，事主一度昏迷，至救護車到場，事主才「叫痛」。涉事女工稱當時有一名工人出來，但仍有一人未出來，她「唔知嘛，咪開機囉」。

事主送院清醒 情况穩定

警方及救援人員到場，事主仍然清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院，至昨晚情况穩定，其妻及親友趕往醫院了解。

西九龍廢物轉運站位於西九龍快速公路及昂船洲之間的西九龍填海區，承辦商為蘇伊士新創建廢物資源管理（香港），分判商為劉財記紙業。劉財記董事長劉耀成表示，受傷男工及涉案女工在工場上班數個月，張擔任管理工作，平日負責操作機器及將發泡膠推入機器；女工負責撕掉發泡膠上的膠紙。劉解釋，涉案機器入口有一片鐵絲網狀安全網，張平日用耙推發泡膠入機器攪碎，安全網離攪拌齒輪有1.5米距離。涉事機器雖然不及外國機器先進，但平時操作很安全。

分判商稱機器安全 女工素不操作

劉續指，一般來說，張每日收工前應會熄機，並伸手清理卡在機器內的膠紙及雜物。劉估計前一晚沒人清理機器，故張昨早關掉機器，拆開安全網再清理，平日女工並不會操作該機器，不明白事故為何發生。劉表示，張從事回收業多年，經朋友介紹下聘請他任管工。他說，事主為家中經濟支柱，會向其家人發放兩萬至3萬元援助金應急，公司亦有為員工購買保險；涉事工場暫時停業，直至勞工處完成調查。