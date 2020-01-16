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訪英晤大臣 重申不認BNO 許正宇答英官：用BNO不會批MPF

【明報專訊】英國外交、聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan），日前向正在訪英的財經事務及庫務局長許正宇呼籲，促請特區政府容許BNO持有人提早領取強積金供款。許正宇昨回應，稱已向卓雅敏重申特區政府不承認BNO護照為有效旅行證件和身分證明，故強積金成員不能依賴BNO護照或其相關簽證，作為永久離港及提早申領強積金的證據。保安局前局長、新民黨議員黎棟國認為，特區政府官員外訪時，遭當地官員拋出政治課題屬見怪不怪，官員除處理外訪重點工作外，一般都會重申政府立場，料討論相關議題不會影響雙方合作。

黎棟國稱回應正常 料無損合作

卓雅敏日前於Twitter稱，與許正宇會面時提及黎智英案和初選案，呼籲特區政府保障所有港人的權利和自由，及容許BNO護照持有人提早領取強積金。許正宇昨凌晨2時在財庫局facebook專頁發文，強調《港區國安法》讓香港社會回復穩定；而BNO護照在港不會獲承認為任何形式身分證明，重申中英兩國曾於1984年互換備忘錄確認，英方承諾不給予持BNO護照的香港中國公民在英居留權。

積金局指永久離港不等同移民

根據積金局數字，前年以「永久離港」為由提領強積金有逾3.3萬人，涉約90.1億元；去年則有逾3.1萬人，涉約80.2億元（見表）。積金局昨回覆查詢，稱並無以BNO護照及簽證為證據而未能提取強積金的數字。局方重申，以「永久離開香港」為由提取強積金的申索個案，並不等同移民個案，當中包括返回其原居地或移居內地生活的個案。

林振昇：僅考慮申請資料 不涉政治

對於坊間稱積金局不承認BNO護照屬政治考慮，身兼積金局非執行董事的勞聯議員林振昇昨表示，積金局為強積金把關，遵從政府不承認相關文件做法；又稱不論是否以「永久離港」為由提早申領強積金，局方只會考慮申請人提供的證據及資料，審批時不涉政治考慮。

環凱移民顧問董事張家禧昨表示，前年及去年分別協助逾100名顧客辦理移英手續，稱有顧客反映以BNO護照及相關簽證未能提取強積金，引述顧客指無法處理，有人要待65歲後才能提取。惟由於顧客須自行辦理手績，故公司無相關統計數字。寰宇移民顧問銷售總監劉碧琪稱，前年和去年分別協助12戶及46戶家庭移英，由於積金局前年已表明無法用BNO護照提早取得強積金，故無特別過問相關顧客能否成功領取強積金。

相關字詞﹕積金局 財經事務及庫務局 移民潮 強積金

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