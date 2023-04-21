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歷史檔案中心、工務試驗所 擬遷安達臣道岩洞

【明報專訊】發展岩洞是港府開拓土地資源措施之一。發展局昨向立法會發展事務委員會提交文件，建議在秀茂坪安達臣道石礦場發展用地內，展開工務中央試驗所及政府檔案處歷史檔案中心的聯用岩洞發展，涉款約57.8億元。有關建議下周二（25日）在委員會會議上討論。

涉款共57.8億

文件指出，土木工程拓展署將於安達臣道石礦場發展用地的大上托山體內建造岩洞，以一併興建獲發展局給予政策支持的工務中央試驗所，預計約需23.68億元；以及獲行政署給予政策支持的歷史檔案中心，預計約需34.15億元。

發展局表示，將合適的現有政府設施遷入岩洞，可釋出珍貴的現址用地作房屋或其他社區所需用途，同時可遷走與周遭環境及附近土地用途不協調的設施；岩洞的特殊環境適合容納一些需要安全而又穩定運作環境的設施，包括測試實驗所、檔案庫、數據中心和貨倉等。

試驗所九龍灣現址可建屋

發展局又表示，位於九龍灣的工務中央試驗所大樓將搬遷往岩洞，以釋出現址用地連同毗鄰一幅政府土地作房屋及海濱休憩用地發展，同時可利用岩洞充足的空間擴展工務中央試驗所的物料測試服務。

岩洞外擬建廣場公園

至於在岩洞內興建政府檔案處歷史檔案中心，發展局稱，這可提供永久儲存歷史檔案的空間，以解決儲存空間之不足，以及應付與日俱增的歷史檔案儲存需求。局方擬在岩洞外建築物興建廣場公園及天台花園，供公眾使用。

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