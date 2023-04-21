港燈：停電因誤為「沒紀錄電纜」通電 現場、電路圖皆沒標示 議員批低級錯誤

短路、電壓驟降觸發連鎖反應

港燈輸配電科總經理葉崇泰昨晚在記者會稱，數碼港電力開關站內供電設備屬27.5萬伏特（275kV）的骨幹輸電系統，工程人員為系統調試時，意外把一條「後備電纜」通電，該電纜在早年電網線路改造後變為「後備」，過去10多年來一直接駁在系統上，但維持不通電狀態；由於工程人員當日使用電路圖沒該電纜的紀錄，故現場調試程序沒涵蓋對這條電纜的處理方法，加上沒標示該電纜為後備，故工程人員意外為電纜供電，引起短路故障及電壓大幅波動。

葉表示，由於該條後備電纜沒有獨立的保護裝置，故需較長時間隔離，因而引發系統連鎖反應，影響港島多處電力供應。他說，經初步檢視後發現在同一電力開關站內另有一條「後備電纜」，已即時暫停有關維修工作，將在資料及現場均加標示，並加派人手，全面檢視港燈供電系統電路圖的準確度。至於為何現場及電路圖均沒標示電纜屬後備，港燈營運董事鄭祖瀛稱「我哋都唔理解」，將循此方向調查。

前日未提人為錯誤 港燈：工程師有即時匯報

被問到港燈會否賠償受影響客戶，鄭祖瀛稱希望先集中研究今次事故成因和改善方法，「其他事情言之尚早」。

民建聯立法會議員梁熙批評港燈用舊資料致「駁錯電纜」屬低級錯誤，「完全不能接受」；又指港燈回應遲緩及隱瞞事件，前日未提故障實際是由人為錯誤造成，形容是「玩弄文字藝術」，企圖淡化事故嚴重性。他已去信立法會環境事務委員會，要求盡快安排討論。葉崇泰昨承認「遲咗通知各位」，稱工程師當時已即時匯報，但事後港燈需較詳細調查事故成因。

事涉人為失誤仍有獎賞 梁熙：不合理 促檢討機制

理大電機工程學系教授鄭家偉分析，後備電纜駁電理應也可如常使用，估計另一接駁端或未正確連接現有電網，故才出現短路，促港燈提供更多資料解說。他說，短路後電流於短時間內急增，觸發保護裝置致「跳掣」停止供電，電網上其他地區此時會自動「補位」為該處供電，最終整個電網供電頻率突變，致其他變電站「跳掣」。

另外，按目前政府與兩電的《管制計劃協議》，如港燈及中電平均可在65分鐘內恢復供電，可獲0.015%准許利潤獎勵。現有協議分別在2019年1月及2018年10月起生效，翻查當年立法會文件，政府當時認為新加入恢復供電的賞罰機制，可確保停電後恢復供電的所需時間，「保持於令人滿意的水平」。梁熙稱，穩定供電是港燈責任，如事故涉人為失誤仍有獎賞並不合理，建議檢討相關協議，按事故成因決定賞罰。