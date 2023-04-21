難禦加租、資助減半 粉嶺幼園停辦 位處私人物業 教聯：20多校面對類近壓力

嘉寶享兩年延長租津寬限 教局稱應早有準備

教育局昨回覆，早前接獲該校停辦通知，會繼續保持緊密聯繫，又稱現時區內有充足的幼稚園學額供家長選擇。該校原先獲「租金津貼寬限期」，享有較高租金津貼，惟寬限期後須按「雙重」上限計算資助額（見表）。局方稱，個別幼稚園享有的寬限期已延長兩年（即2021/22及2022/23學年），助學校逐步過渡，「換言之，享有寬限期的有關幼稚園，包括嘉寶中英文幼稚園（粉嶺）理應有充裕的時間及早計劃並作出準備」。

引業主指多家商戶願高價承租

嘉寶中英文幼稚園（粉嶺）（下稱嘉寶）於通告引述業主稱，已有多家潛在租客樂意更高價承租，「相信你們（校方）對現在的商業環境和租務市場有少少脫節」，稱學校應和教育局商討，而不是給低於市價頗多的租金。校方亦提及移民潮、出生率下降等因素影響甚大。

屋邨幼園資助看人頭 教聯指財政危機亦逼近

教聯會副主席林翠玲對該校決定停辦感可惜、愕然，稱嘉寶全校有200多名學生，「學生人數不少且在區內有名氣，咁好的學校為何會停辦？」林稱，跟嘉寶一樣屬「幼稚園教育計劃」而位於私人物業的學校約20多間，取公帑資助及交私人物業租金，有特定方式計租金資助額。她又稱，不止該類學校，屋邨幼稚園的財政危機亦逼近，因學生人數（即校舍使用率）跟所獲資助掛鈎，在出生人口低迷之下，幼稚園收生不足，同時要負擔更多租金支出，希望教育局可提升資助額。

逾400萬儲備金須退回政府

嘉寶通告亦提及，政府以往給非牟利辦學團體的租金資助，能收支平衡，但制度令人無奈的是要將盈餘款項退回政府，儲備金額400多萬元已被取回。教育局表示，一直鼓勵參加計劃的幼稚園善用資助提供優質幼稚園教育，不預期這些幼稚園會有大額盈餘；局方於2021/22至2025/26會計年度會有特別安排，單位資助盈餘上限由12個月提升至18個月的撥款額，讓計劃內的幼稚園可善用彈性，靈活調撥資源。

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