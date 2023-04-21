灣區手記：去香港化妝？ ／文：尚東美

L說，淘寶上的這些品牌都有「官方旗艦店」，保證正品，「而且快遞到手上，不用我從香港拖那麼重行李回去」。她在香港走過尖沙嘴、中環，都覺得景氣大不如前，而內地客購物模式轉變是重要原因。

不僅化妝品，奢侈品牌亦因疫情期間實體店經營不濟，紛紛轉攻網上，「他們不會放棄任何一邊生意，線上會加送贈品，線下則有特別款式，或者送現場化妝服務，總之都是賺到」。L舉例，意大利品牌華倫天奴（Valentino）淘寶店凡購買任何商品就送一個環保袋，「買名牌不就是為了買個logo？這贈品就是一個logo。如果單獨拎出來，肯定不會幾嚿水賣給你，至少也值2000元以上」。在她看來，這個環保袋足以吸引顧客從線下轉到線上，「但送化妝服務？不會有人專程去香港化妝的嘛」。

不過，唯有頂級奢侈品牌Hermes未登陸淘寶，「可能是不願放下身段，一定要顧客『登門』才能買到吧」。

文：尚東美