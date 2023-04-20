【Emily】立會灣區團分途考察 特首兩邊走 偕梁君彥陳國基帶隊 3局長隨團

由於立法會分兩組，除咗頭站深圳及尾站廣州，中間分兩組分途考察東莞（紅組）及佛山（紫組），據悉兩團分別由立法會主席梁君彥同陳國基帶隊出發，特首兩邊走，分別參與部分行程。

4議員將缺席 狄志遠去倫敦馬拉松

梁振英點名籲考慮退休

據Emily收到嘅初步行程，考察團分別會見廣東省領導，同先後接受深圳市、東莞市、佛山市同廣州市領導宴請，雖然未知具體名稱，但都預計係當地政府最高層喇。

立法會目前89個議員（1個出缺）中，有4人今次去唔到考察團。前特首梁振英就特別點名要去倫敦跑馬拉松嘅新思維狄志遠，挖苦佢因為人生計劃跑馬拉松而去唔到大灣區，可考慮吓退休。其他去唔到嘅議員包括有身孕、坐長途車唔方便嘅民建聯林琳，去英國訪問嘅法律界議員林新強，同選委會界別林順潮。其中林新強本身報咗名去考察，但同狄志遠一樣太遲先知日子，今次參與唔到。

立法會噚日公布分組名單，並按年資、喺立法會擔任崗位嚟排序，定出佛山（紫組）有9人影大合照時坐前排，但東莞（紅組）只有6人符合資格（見表）。