Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2023年4月20日星期四
港聞二
減3577人 國際校非本地生5年新低 本地生佔比升至34% 教局：復常料漸增取錄
香港九龍站中午停電 影響逾20店 港鐵料與港燈供電故障無關
刑期未獲良好行為扣減 「12港人」鄭子豪廖子文上訴
職安修例通過 最高罰千萬囚兩年 勞工界盼日後判刑符社會期望 商界質疑難杜絕意外促增巡查
塌天秤死者母指難阻嚇 斥政府讓步
綠色和平民調：49%人憂人工島爛尾 學者：負面意見持續 代表大多數
人工島禦水浸 擬「增高」設緩衝區
急症廁所每小時巡 下季試「病人定位」 醫局：部分殘廁已裝感應器 消息：未有全面落實時間表
公院已補300處石屎 通報擬增「天花」類別
趙：對戴存怨憤 合作因社會不想民主派「鬼打鬼」
辯方提民動「對抗暴政」帖文盤問 官：怎會有人表明撐暴政
家門縱火「嚇吓個仔」 單親母再犯虐兒判感化
申文藝基金資助 須符國安公眾利益 違者可拒批或終止協議 委員稱難定義需逐宗審理
稱啟德巴士足應付 運物局：雲巴非可取選項
港建智能電子書庫 周日招募出版社作家
高才通訂操守要求否 孫玉菡：標準不一無意增設
趁女侍應不適強姦 六旬食客囚5年半
黃雨挾狂風 圍板塌6人傷 西貢摺枱吹上樹 屯門墜物砸房車
訛稱綁架女生索2000萬 無業女涉串謀詐騙
7展齊招商 外企生意好 內地客讚國際化 港買手嘆遭冷落
西貢過路女子遭小巴撞斃
大灣區GBA專題：港車北上須買內地車保 宜盡早驗車
尊子漫畫
【Emily】立會灣區團分途考察 特首兩邊走 偕梁君彥陳國基帶隊 3局長隨團
【Emily】卓永興練波拉斷跟腱 失陪夏寶龍考察
【Emily】議事廳「立」字歸位
【Emily】許正宇晤英高官 卓雅敏提黎案初選案
【Emily】「虛擬凡爾賽宮」展 踩住單車睇靚景
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
減3577人 國際校非本地生5年新低 本地生佔比升至34% 教局：復常料漸增取錄
香港九龍站中午停電 影響逾20店 港鐵料與港燈供電故障無關
刑期未獲良好行為扣減 「12港人」鄭子豪廖子文上訴
職安修例通過 最高罰千萬囚兩年 勞工界盼日後判刑符社會期望 商界質疑難杜絕意外促增巡查
塌天秤死者母指難阻嚇 斥政府讓步
綠色和平民調：49%人憂人工島爛尾 學者：負面意見持續 代表大多數
人工島禦水浸 擬「增高」設緩衝區
急症廁所每小時巡 下季試「病人定位」 醫局：部分殘廁已裝感應器 消息：未有全面落實時間表
公院已補300處石屎 通報擬增「天花」類別
趙：對戴存怨憤 合作因社會不想民主派「鬼打鬼」
辯方提民動「對抗暴政」帖文盤問 官：怎會有人表明撐暴政
家門縱火「嚇吓個仔」 單親母再犯虐兒判感化
申文藝基金資助 須符國安公眾利益 違者可拒批或終止協議 委員稱難定義需逐宗審理
稱啟德巴士足應付 運物局：雲巴非可取選項
港建智能電子書庫 周日招募出版社作家
高才通訂操守要求否 孫玉菡：標準不一無意增設
趁女侍應不適強姦 六旬食客囚5年半
黃雨挾狂風 圍板塌6人傷 西貢摺枱吹上樹 屯門墜物砸房車
訛稱綁架女生索2000萬 無業女涉串謀詐騙
7展齊招商 外企生意好 內地客讚國際化 港買手嘆遭冷落
西貢過路女子遭小巴撞斃
大灣區GBA專題：港車北上須買內地車保 宜盡早驗車
尊子漫畫
【Emily】立會灣區團分途考察 特首兩邊走 偕梁君彥陳國基帶隊 3局長隨團
【Emily】卓永興練波拉斷跟腱 失陪夏寶龍考察
【Emily】議事廳「立」字歸位
【Emily】許正宇晤英高官 卓雅敏提黎案初選案
【Emily】「虛擬凡爾賽宮」展 踩住單車睇靚景
減3577人 國際校非本地生5年新低 本地生佔比升至34% 教局：復常料漸增取錄
香港九龍站中午停電 影響逾20店 港鐵料與港燈供電故障無關
刑期未獲良好行為扣減 「12港人」鄭子豪廖子文上訴
職安修例通過 最高罰千萬囚兩年 勞工界盼日後判刑符社會期望 商界質疑難杜絕意外促增巡查
塌天秤死者母指難阻嚇 斥政府讓步
綠色和平民調：49%人憂人工島爛尾 學者：負面意見持續 代表大多數
人工島禦水浸 擬「增高」設緩衝區
急症廁所每小時巡 下季試「病人定位」 醫局：部分殘廁已裝感應器 消息：未有全面落實時間表
公院已補300處石屎 通報擬增「天花」類別
趙：對戴存怨憤 合作因社會不想民主派「鬼打鬼」
辯方提民動「對抗暴政」帖文盤問 官：怎會有人表明撐暴政
家門縱火「嚇吓個仔」 單親母再犯虐兒判感化
申文藝基金資助 須符國安公眾利益 違者可拒批或終止協議 委員稱難定義需逐宗審理
稱啟德巴士足應付 運物局：雲巴非可取選項
港建智能電子書庫 周日招募出版社作家
高才通訂操守要求否 孫玉菡：標準不一無意增設
趁女侍應不適強姦 六旬食客囚5年半
黃雨挾狂風 圍板塌6人傷 西貢摺枱吹上樹 屯門墜物砸房車
訛稱綁架女生索2000萬 無業女涉串謀詐騙
7展齊招商 外企生意好 內地客讚國際化 港買手嘆遭冷落
西貢過路女子遭小巴撞斃
大灣區GBA專題：港車北上須買內地車保 宜盡早驗車
【Emily】立會灣區團分途考察 特首兩邊走 偕梁君彥陳國基帶隊 3局長隨團
【Emily】卓永興練波拉斷跟腱 失陪夏寶龍考察
【Emily】議事廳「立」字歸位
【Emily】許正宇晤英高官 卓雅敏提黎案初選案
【Emily】「虛擬凡爾賽宮」展 踩住單車睇靚景
prev
next