7展齊招商 外企生意好 內地客讚國際化 港買手嘆遭冷落

7項活動包括4月19至22日舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品展、香港國際家用紡織品展、香港時裝節、香港國際印刷及包裝展；以及4月19至21日舉行的香港國際授權展及亞洲授權業會議。

意瓷器商稱數小時洽10買手

意大利瓷器參展商合伙人Montagna表示，數年前曾在港參展，對今次重返香港感到高興。他滿意首日人流，認為香港是認識不同國家買手及展商的好地方。他又對銷情樂觀，稱數小時跟約10名買手洽談，主要來自內地及東南亞，期望餘下展期有更多不同地方客人。

與不同電影及公共交通工具合作推出玩具及模型的本地參展商職員表示，數年前曾參與香港禮品及贈品展，今次與6個展覽合併有助吸客，更易接觸外地客，又表示昨數小時已跟數十名香港及內地客接洽，人流多，非常熱鬧，盼銷情勝疫前。

本地買手殷先生稱，今次展覽人流與上周香港春季電子產品展相若 ，參展商多過買手。他指現時本港展覽主力做內地及外國客源，大部分參展商「見到本地客都冇乜心機 」，加上部分展商貨品質素參差，故未與任何展商接洽。

首次參加香港展覽、來自廣州的買手李先生稱，前日在廣州參加中國進出口商品交易會，展商主要是內地廠家，香港展覽則「專業啲、國際化啲」，但買手較廣交會少兩三成。

林健鋒：有展商接單接到手軟

貿發局副總裁張淑芬稱展覽半年前籌備，當時未料會否通關，因此將時尚產品展覽與其他展覽集合舉辦，冀為各展商產生協同效應。她透露開幕前已有逾4萬名國際買家登記參展。行會成員林健鋒表示招商反應熱烈，出現超額，有展商反映今次展覽整體人流是意料之外，部分更「落單落到手軟」。