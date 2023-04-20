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港聞二

訛稱綁架女生索2000萬 無業女涉串謀詐騙

【明報專訊】一名無業女子涉嫌與其他人串謀訛稱19歲女學生被綁架，要求女生身處內地的父母交出2000萬元贖金。無業女否認一項串謀詐騙罪，昨於區院受審。控方指，女生收到來電指她捲入洗黑錢案要求配合調查，現身時再被自稱中國公安女特工的被告帶到酒店，其間被沒收通訊裝置，不准與外界接觸。

被告胡詠心（22歲）被控於2021年9月18至21日，在香港與名為「劉健」的人及其他身分不詳的人串謀詐騙劉姓男子，訛稱他的女兒被禁錮，威脅支付港元或人民幣2000萬元。

控方開案陳辭指，姓劉女生2021年8月從內地來港念書，同年9月15日接獲不知名來電指其電話卡違規，電話轉駁至一名自稱公安的男子，指她涉洗黑錢需配合調查。兩日後，自稱公安的劉健要求事主提供銀行戶口和密碼，隨後一名女子與事主視像通話，該女子着事主脫去衣服，比對她有否嫌疑犯的特徵。

事主內地來港 被騙拍裸照

女生昨出庭作供，稱曾表明抗拒脫衣，「有話呢個係私隱，唔可以睇」，惟女生為盡快了結事件，澄清自己非疑犯，故依照女子指示照辦。該女子比對完後，「確認」事主並非疑犯。

案情續指，同月18日，劉健要求女生交出58萬元，以證明自己並非疑犯，女生並無聽從；兩日後，女生依劉健指示到達港鐵香港站，此時被告現身並自稱中國公安女特工，又出示「國際刑警」的證件，與女生一同坐船前往愉景灣，着女生獨自乘巴士到酒店的房間，沒收事主的手提電話和電腦，叮囑女生勿與外界聯絡和亂走。

同日傍晚約6時，身處內地的劉父得悉妻子收到3張女兒的裸照，他自己亦收到裸照，要求他交出贖金。翌日凌晨，警方於酒店拘捕被告和尋回女生。被告在警誡下表示，受劉健指使帶女生上酒店，對其他事一概不知情，又稱自己遭威脅不得向其他人提起事件，否則會被捉到北京，調查其父母；若不協助他們，便會帶回京受審。

被告稱遭威脅 控方指活躍成員

不過控方根據被告手提電話紀錄和寫有講稿的紙張，指出被告經常以虛構情節聯絡不同電騙案受害人，且有收取工資，為一名活躍的成員。案件今續。

【案件編號：DCCC 194/22】

相關字詞﹕贖金 區域法院 串謀詐騙 電騙

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