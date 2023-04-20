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黃雨挾狂風 圍板塌6人傷 西貢摺枱吹上樹 屯門墜物砸房車

【明報專訊】昨晨多區下大雨，且受猛烈陣風吹襲，天文台發出黃色暴雨警告歷時兩小時，其間發生多宗高空墜物及塌樹意外，屯門有太陽能板從大廈天台飛墜擊中私家車，西貢有長枱被風吹走掛在樹上，沙田廣場連接沙田中心的行人天橋則有一列約10米長、3米高的木圍板遭強風吹塌，壓傷4女2男。

尖沙嘴一度錄時速100公里陣風

受一道強雷雨帶橫過珠江口影響，天文台昨晨10時15分發出黃雨警告信號，強烈雷雨帶橫過香港時，本港多處錄得猛烈陣風。昨晨約11時尖沙嘴天星碼頭錄得時速約100公里的猛烈陣風。

黃雨警告發出不足半小時，昨晨約10時39分有太陽能板從屯門青雲路一幢大廈天台墜下。網上車cam片段顯示，當時多塊太陽能板碎片及支架墜落，部分壓中一輛行駛中的房車，車頭嚴重損毁，擋風玻璃碎裂。

昨晨11時許，沙田廣場連接沙田中心的行人天橋一列約10米長、約3米高的木圍板遭強風吹塌，壓傷4女2男，警方及救護員接報到場。各人輕傷，其中兩人拒絕送院，其餘4人由救護車送往沙田威爾斯親王院治理。涉事行人天橋事後圍封，其間保安員指示途人從其他天橋離開，其後有工人到場搬走圍板。沙田廣場屬恒地旗下商場，恒地截稿前未有回覆。

黃雨警告維持至昨午12時15分。西貢大洞禾寮村有村民於中午發現一張擺放在村屋天台的鋁質摺枱估計遭強風吹走，掛在附近一棵約10米高的大樹樹椏，搖搖欲墜，村民恐傷及他人報警求助。消防員接報後到場登上村屋天台，利用工具移走摺枱。

至少14宗塌樹 銅鑼灣道斷枝墜行車線

昨晨約11時至12時44分，多區至少錄得14宗塌樹報告，其中早上11時許，銅鑼灣道148號對開有一棵約10米高大樹有樹椏折斷，墜落行車線，消防員接報到場鋸斷樹枝移到路邊，無人受傷。

相關字詞﹕強風 太陽能板 黃雨 天文台

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