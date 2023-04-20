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港建智能電子書庫 周日招募出版社作家

【明報專訊】周日（23日）為世界閱讀日，香港出版總會主辦的「出版3.0——香港智能電子書庫」當日會招募出版社及作家參與計劃，讓公眾可在網上平台免費試讀小量書籍的部分章節。主辦方昨表示，目前逾40間出版社有意參加，冀未來全港出版社使用該電子書庫平台。

香港出版總會會長、「出版3.0」籌委會主席李家駒昨於傳媒午宴表示，電子書會是未來閱讀大趨勢，而相關電子書庫平台可助業界快速轉型，冀日後更多出版社參與，並收集其建議適時優化系統。

電子書轉換平台 半小時300頁中譯英

其中「電子書出版轉換平台」提供予出版社及作家使用，透過AI將本地中文出版物的紙本，譯為英文電子書及三語「有聲書」，即廣東話、普通話和英語。香港書刊版權授權協會副主席潘志偉表示，據計劃試行階段數據顯示，一本約300多頁的中文書籍翻譯成英文，需時約30分鐘，而轉為有聲書需約45分鐘。

作家金鈴曾參與計劃試行，她稱平台未來可成為「電子經理人」，幫助作家將其作品譯成不同語言，亦有助向海外推廣本地出版的書籍。她形容平台「一次過解決本地作者翻譯及宣傳的困難，非常神奇」。

本地出版機構天地圖書有限公司助理總經理區麗兒認為，該平台有助出版社於翻譯方面減少人手及資源開支，相信會有更多出版社願意參與。她透露公司將於網上平台推出約20本書的試讀版本，稱「想試一試水溫」，未來或推出更多作家的書籍。

主辦方又稱，計劃首階段主要招募出版社參與，書目類別以歷史傳記、商管財經、文學小說、醫療保健及心靈勵志為主，招募截至今年6月底，將於7月香港書展正式向業界及公眾介紹。

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