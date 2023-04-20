稱啟德巴士足應付 運物局：雲巴非可取選項

楊永杰指內地「雲巴」由動力電池供電，轉彎半徑小、爬坡能力強和建造空間小，適用於各種複雜地形，並設有快速逃生通道，而且建造成本低；同時有意見指「雲巴」能為啟德建設綠色智能集體運輸系統提供新思路，建議政府可於啟德增設「雲巴」。

指車程數分鐘 巴士方便環保

行會召集人葉劉淑儀稱收到不少市民投訴，指當初以3萬多元呎價購入啟德單位，以為會建設環保交通系統，她認為當局有誤導市民之嫌，「係咪應該向市民道歉？」

廖振新回應稱，明白市民有期望，故在構思多元組合的環保連接系統時，冀能盡量滿足啟德發展區的規劃需要；宋皇臺和啟德兩個新港鐵站，亦是集體運輸系統重要一環，很多啟德住宅項目可直接步行至該兩個港鐵站。

廖振新又表示，跑道區陸續有住宅項目入伙，將會「睇住情况」，並指跑道區新增巴士線接駁至啟德港鐵站，車程僅數分鐘，相當方便及環保。