稱啟德巴士足應付 運物局：雲巴非可取選項

【明報專訊】作為第二個核心商業區的啟德發展區，先後因建簡約公屋及擱置單軌列車項目備受爭議。九龍中立法會議員楊永杰昨在立法會大會提出口頭質詢，關注當局會否研究區內建設內地高架集體運輸系統「雲巴」，署理運輸及物流局長廖振新表示，政府曾深入研究在九龍東建造環保連接系統，發現技術上受制於附近地區的稠密發展，非可持續及可取的選項；他指跑道區新增巴士線，接駁至啟德港鐵站，車程僅數分鐘，現階段政府認為特快巴士線服務啟德跑道區居民綽綽有餘。
楊永杰指內地「雲巴」由動力電池供電，轉彎半徑小、爬坡能力強和建造空間小，適用於各種複雜地形，並設有快速逃生通道，而且建造成本低；同時有意見指「雲巴」能為啟德建設綠色智能集體運輸系統提供新思路，建議政府可於啟德增設「雲巴」。
指車程數分鐘 巴士方便環保
行會召集人葉劉淑儀稱收到不少市民投訴，指當初以3萬多元呎價購入啟德單位，以為會建設環保交通系統，她認為當局有誤導市民之嫌，「係咪應該向市民道歉？」
廖振新回應稱，明白市民有期望，故在構思多元組合的環保連接系統時，冀能盡量滿足啟德發展區的規劃需要；宋皇臺和啟德兩個新港鐵站，亦是集體運輸系統重要一環，很多啟德住宅項目可直接步行至該兩個港鐵站。
廖振新又表示，跑道區陸續有住宅項目入伙，將會「睇住情况」，並指跑道區新增巴士線接駁至啟德港鐵站，車程僅數分鐘，相當方便及環保。
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