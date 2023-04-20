申文藝基金資助 須符國安公眾利益 違者可拒批或終止協議 委員稱難定義需逐宗審理

文化體育及旅遊局去年底推出「文藝盛事基金」先導計劃，昨日正式接受申請。根據申請指引，如果申請者曾經或正在參與非法或涉國安罪行的行為，當局將拒絕有關申請。當局亦可因維護國家安全或保障公眾利益、公共秩序或公共安全等理由，拒絕有關申請；政府亦可因為「公眾利益」和獲資助者「不利於國家安全」等理由，即時終止發放資助。

稱主辦方有審查責任 料不影響申請誘因

就如何判斷申請項目是否影響「公眾利益」，文化藝術盛事委員會委員吳雨表示申請個案涉不同情况，難在指引具體列明，申請者有需要可諮詢委員意見。至於國安條款，他認為現時社會清楚國安界線，文藝界亦了解有關限制，不擔心影響申請誘因。他提到，委員會難以審視資助項目每項作品是否符合國安，主辦單位也有責任審查，所以委員會審批時會考慮主辦方的經驗和往績。

文體旅局回覆本報查詢時，未有交代如何界定「公眾利益」和是否不利國家安全，僅表示基金下的建議計劃必須符合香港法例，而政府審核申請及監察獲批計劃運作時，必定履行《港區國安法》賦予的責任。

鄭泳舜：M+涉政治作品無違國安 自由仍在

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜認為，大型活動確實有可能影響公眾，以「公眾利益」作考慮是正常，但認為政府可闡述更多考慮因素，令申請者更清晰，相信海外申請者亦希望有更多資訊。對於國安條款，鄭泳舜重申不同機構或組織均要遵守本地法律，他指文藝創作向來牽涉政治，但強調不能違法或具有煽動意圖。他舉例，M+博物館亦有展品涉及政治，現時未見有文藝作品違反國安法，反映自由仍然存在。