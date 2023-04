辯方提民動「對抗暴政」帖文盤問 官：怎會有人表明撐暴政

【明報專訊】除了趙家賢與戴耀廷的關係,昨日聆訊另一重點在於趙家賢和民主動力的政治立場。辯方展示民動提及「對抗暴政」的帖文,問趙家賢本人是否支持「對抗暴政」。趙回應稱,草擬帖文的民動職員有意迎合社會氣氛,他本人就不會使用相關字句。法官李運騰一度笑言「怎會有人公開表明自己支持暴政?(How can one openly say I support tyranny?)」