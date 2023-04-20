辯方提民動「對抗暴政」帖文盤問 官：怎會有人表明撐暴政

稱草擬職員迎合社會氣氛

趙自言不用相關字句

在代表何桂藍一方盤問下，趙家賢自言支持「五大訴求」，包括就反修例運動成立獨立調查委員會，但他反對以否決預算案迫使政府回應訴求。趙又指，政府當時完全無回應五大訴求，亦無解說能否達成部分訴求。

法官陳仲衡關注，即使民主派取得「35+」議席，在功能組別與地方選區「分組點票」下，民主派都不可能通過推動五大訴求的議案。趙稱立會投票制度有其局限，但對傳統民主派而言，立會過半反映重要的民意授權，民主派可運用影響力跟政府商討。辯方此時指出，以否決預算案威脅政府是與政府談判的唯一有效方法，「沒有其他更有效的機制」，趙表示不同意。

庭上又提及趙家賢如何認識何桂藍。趙稱，2018年的民主派立會補選集會後，任職網媒「立場新聞」記者的何桂藍邀約他受訪。趙認為何不太支持當年補選前的初選，遂向立場新聞反映希望由另一記者訪問。

（初選案）