趙：對戴存怨憤 合作因社會不想民主派「鬼打鬼」

稱戴令工作困難 非搞事

在代表被告何桂藍的辯方大律師Trevor Beel盤問下，趙家賢昨日形容和戴耀廷於2016至2019年的關係很複雜，趙絕對不會視對方為密友。辯方問趙是否尊重戴？法官陳慶偉亦問戴是否政治思想家？趙回應，戴「諗好多嘢出嚟，令到我工作好困擾」。法官李運騰追問是否即是「麻煩製造者」，趙說有這種感覺；李官續指趙卻與戴共事。趙表示，戴推動的事情「有目共睹」，導致他的工作增加及面對困難；其後澄清並非說戴「搞事」。

李官問及，趙有否想過若非2020年初選，他不會面臨如此不愉快的境况？趙表示事情經已發生，需要承擔責任。趙再被問到，現時遭遇因戴而起，他有何感受？趙稱，當他之前作供談及暴動，會想起受襲被咬左耳，頓時呆了；至於初選則是「一隻手掌拍唔響」，民主派因反修例運動而雄心壯志。李官聞言再問，趙是否對戴心存怨憤（resentment），才稱呼對方為「大思想家、大學者」？趙同意，並稱他對區諾軒無怨憤。

趙認為，戴耀廷帶領較進取的民主派「所謂」推動民主，有意營造反抗政府主張，而他表明不認同；又稱為了2019年區選，戴於2017年發起「風雲計劃」，雖然「風雲戰士」人數不多，但對新一屆區議會變得口號式的影響相當之大，有人較激進、不理性，也有溫和本土派及實幹政治素人。趙按法官要求講述各派分別（見表），指本土派提倡制訂政策時著重香港及本土價值觀，抗爭派是反政府，本土抗爭派則結合兩者主張；而進取派不似傳統民主派般溫和，同時亦非「隊到行」。

被質疑早允辦初選

趙：辯方大狀想植入認知？

辯方關注，較早時有激進人士當選區議會，如果趙與戴的想法有分歧，為何要與戴合作辦初選。趙解釋，當時社會期望舉辦初選，不樂見民主陣營在立選浪費選票，即「自己打自己」或「鬼打鬼」，故縱使和戴共事不理想，民動答應承辦初選。

辯方又質疑趙供稱民動2020年5月答允承辦初選的說法屬虛構，實情是趙早於2月已答應辦初選，才會出席協調會議。趙反問「辯方大狀係咪想喺我個腦，植入一啲唔屬於我嘅認知」，稱絕對不同意。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）