公院已補300處石屎 通報擬增「天花」類別

高拔陞：內外通報有明顯不足

青山醫院去年11月底發生石屎剝落直墜病牀事件，醫管局事隔逾3個月接獲查詢始公布。高拔陞昨日出席立法會衛生事務委員會時承認，總部相關同事較遲接獲通知，事件反映內部溝通和對外發放有明顯不足。醫管局向立法會提交的文件則顯示，青山醫院於事故當日已透過通報系統向總部呈報事故。

醫管局早前目標一個月內檢查3類儀器或設施，限期上周屆滿。醫管局文件顯示，檢查高風險地點及外牆的工作尚在進行，懸掛醫療儀器已完成檢查，當中發現「輕微損壞」，已全部修好。高拔陞昨稱已初步檢查共8000個懸掛儀器，另修補逾300處石屎，其餘涉水管生鏽、滲水等問題則需多些時間處理。

高拔陞透露，局方初步構思於早期事故通報系統增設石屎或天花異常情况的類別，以便職員匯報和跟進維修。他亦引述委員會初步建議，將來樓宇勘查顧問及維修保養承辦商的合約，須加入如檢查方法和科技，以及權責等相關條款。