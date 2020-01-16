港聞

港聞二

急症廁所每小時巡 下季試「病人定位」 醫局：部分殘廁已裝感應器 消息：未有全面落實時間表

【明報專訊】東區醫院急症室一名五旬婦周一（17日）被發現於殘廁不省人事，其後不治。醫管局昨晚公布，即日起將加密至每小時巡視急症室廁所，並正於部分急症室無障礙廁所試行感應系統，亦將試行病人定位系統。本報獲悉，局方去年底起已在個別醫院試行感應系統，礙於加裝有關系統非局方優先工作，至今未有擴展至其他醫院的時間表。有病人權益代表認為，公院改善監察急症室病人情况進展太慢，感到失望。

立法會衛生事務委員會昨早討論公立醫院發展計劃，議員關注如何避免再生同類悲劇。醫務衛生局副局長李夏茵回應稱，會從事件汲取教訓，將研究新醫院能否利用新科技監察病人情况。醫衛局長盧寵茂於會後稱，個案已轉交死因庭跟進，待有結果時才可檢視如何改善。

同意者獲定位器 追蹤急症室中位置

醫管局隨後於晚上公布，將採取多項措施加強監察急症室病人，包括加密巡視急症室廁所至每小時一次。該局又稱，正於部分醫院急症室殘廁試行感應系統，若病人在內倒地或靜止一段時間，系統會發警報通知醫護；局方亦計劃今年第三季起，於部分醫院急症室試行病人定位系統，合適病人在同意後會獲發定位器，以追蹤病人在急症室的位置。日後新落成醫院的急症室均會裝設上述系統，並會分階段擴展至其他醫院急症室。

將軍澳博愛等急症殘廁已試行感應

據了解，作為推動智慧醫院計劃一部分，醫管局自去年底於天水圍、將軍澳及博愛醫院等急症室殘廁試行感應系統。消息稱，醫管局現時加密巡查作短期補救，最終目標以科技解決，惟至今未有全面落實時間表。至於病人定位系統，據悉局方尚在落實細節，暫擬於比較新的醫院試行。

醫管局正重建和擴建多間公院，其中廣華醫院重建一期新大樓急症室下月底啟用。油尖旺區議員李偉峰日前獲邀參觀，他向本報稱，院方透露該院原已有意於廁所加裝動態偵測系統，目標本年底完成。他認為舊醫院亦需安裝，除了急症室，位於病房或其他市民較易前往的殘廁也可安裝。

彭鴻昌：多年無大進展 現方向正確

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌曾跟進多宗病人於急症室失救個案，自2020年倡議加裝監察儀器。他指有關工作多年來無很大進展，認為局方昨日提出的改善措施方向正確，惟求診者身體狀况可能突然轉差，建議引入儀器監察病人維生指數。他亦建議成立調查委員會檢視今次事件，「會唔會有嘢望漏咗」又或有否更深層次問題需改進。

此外，本報記者昨日到訪事主居住的筲箕灣阿公岩村，一名男村民稱，事主從小在村內長大，與村民關係不錯，並透露其家屬希望低調處理。該村民補充，事主一家人關係不錯，雙親近10年先後離世，事主原與胞弟同住，近年搬到村內另一寮屋單位獨居。據了解，事主為跨性別人士，村民稱近年觀察到事主身體狀况漸差，估計是事主曾做數次變性手術、年紀漸長及曾感染新冠等多種因素所致。

上 / 下一篇新聞

減3577人 國際校非本地生5年新低 本地生佔比升至34% 教局：復常料漸增取錄
減3577人 國際校非本地生5年新低 本地生佔比升至34% 教局：復常料漸增取錄
香港九龍站中午停電 影響逾20店 港鐵料與港燈供電故障無關
香港九龍站中午停電 影響逾20店 港鐵料與港燈供電故障無關
刑期未獲良好行為扣減 「12港人」鄭子豪廖子文上訴
刑期未獲良好行為扣減 「12港人」鄭子豪廖子文上訴
職安修例通過 最高罰千萬囚兩年 勞工界盼日後判刑符社會期望 商界質疑難杜絕意外促增巡查
職安修例通過 最高罰千萬囚兩年 勞工界盼日後判刑符社會期望 商界質疑難杜絕意外促增巡查
塌天秤死者母指難阻嚇 斥政府讓步
塌天秤死者母指難阻嚇 斥政府讓步
綠色和平民調：49%人憂人工島爛尾 學者：負面意見持續 代表大多數
綠色和平民調：49%人憂人工島爛尾 學者：負面意見持續 代表大多數
人工島禦水浸 擬「增高」設緩衝區
人工島禦水浸 擬「增高」設緩衝區
公院已補300處石屎 通報擬增「天花」類別
公院已補300處石屎 通報擬增「天花」類別
趙：對戴存怨憤 合作因社會不想民主派「鬼打鬼」
趙：對戴存怨憤 合作因社會不想民主派「鬼打鬼」
辯方提民動「對抗暴政」帖文盤問 官：怎會有人表明撐暴政
辯方提民動「對抗暴政」帖文盤問 官：怎會有人表明撐暴政
家門縱火「嚇吓個仔」 單親母再犯虐兒判感化
家門縱火「嚇吓個仔」 單親母再犯虐兒判感化
申文藝基金資助 須符國安公眾利益 違者可拒批或終止協議 委員稱難定義需逐宗審理
申文藝基金資助 須符國安公眾利益 違者可拒批或終止協議 委員稱難定義需逐宗審理
稱啟德巴士足應付 運物局：雲巴非可取選項
稱啟德巴士足應付 運物局：雲巴非可取選項
港建智能電子書庫 周日招募出版社作家
港建智能電子書庫 周日招募出版社作家
高才通訂操守要求否 孫玉菡：標準不一無意增設
高才通訂操守要求否 孫玉菡：標準不一無意增設
趁女侍應不適強姦 六旬食客囚5年半
趁女侍應不適強姦 六旬食客囚5年半
黃雨挾狂風 圍板塌6人傷 西貢摺枱吹上樹 屯門墜物砸房車
黃雨挾狂風 圍板塌6人傷 西貢摺枱吹上樹 屯門墜物砸房車
訛稱綁架女生索2000萬 無業女涉串謀詐騙
訛稱綁架女生索2000萬 無業女涉串謀詐騙
7展齊招商 外企生意好 內地客讚國際化 港買手嘆遭冷落
7展齊招商 外企生意好 內地客讚國際化 港買手嘆遭冷落
西貢過路女子遭小巴撞斃
西貢過路女子遭小巴撞斃
大灣區GBA專題：港車北上須買內地車保 宜盡早驗車
大灣區GBA專題：港車北上須買內地車保 宜盡早驗車
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會灣區團分途考察 特首兩邊走 偕梁君彥陳國基帶隊 3局長隨團
【Emily】立會灣區團分途考察 特首兩邊走 偕梁君彥陳國基帶隊 3局長隨團
【Emily】卓永興練波拉斷跟腱 失陪夏寶龍考察
【Emily】卓永興練波拉斷跟腱 失陪夏寶龍考察
【Emily】議事廳「立」字歸位
【Emily】議事廳「立」字歸位
【Emily】許正宇晤英高官 卓雅敏提黎案初選案
【Emily】許正宇晤英高官 卓雅敏提黎案初選案
【Emily】「虛擬凡爾賽宮」展 踩住單車睇靚景
【Emily】「虛擬凡爾賽宮」展 踩住單車睇靚景