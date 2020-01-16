急症廁所每小時巡 下季試「病人定位」 醫局：部分殘廁已裝感應器 消息：未有全面落實時間表

立法會衛生事務委員會昨早討論公立醫院發展計劃，議員關注如何避免再生同類悲劇。醫務衛生局副局長李夏茵回應稱，會從事件汲取教訓，將研究新醫院能否利用新科技監察病人情况。醫衛局長盧寵茂於會後稱，個案已轉交死因庭跟進，待有結果時才可檢視如何改善。

同意者獲定位器 追蹤急症室中位置

醫管局隨後於晚上公布，將採取多項措施加強監察急症室病人，包括加密巡視急症室廁所至每小時一次。該局又稱，正於部分醫院急症室殘廁試行感應系統，若病人在內倒地或靜止一段時間，系統會發警報通知醫護；局方亦計劃今年第三季起，於部分醫院急症室試行病人定位系統，合適病人在同意後會獲發定位器，以追蹤病人在急症室的位置。日後新落成醫院的急症室均會裝設上述系統，並會分階段擴展至其他醫院急症室。

將軍澳博愛等急症殘廁已試行感應

據了解，作為推動智慧醫院計劃一部分，醫管局自去年底於天水圍、將軍澳及博愛醫院等急症室殘廁試行感應系統。消息稱，醫管局現時加密巡查作短期補救，最終目標以科技解決，惟至今未有全面落實時間表。至於病人定位系統，據悉局方尚在落實細節，暫擬於比較新的醫院試行。

醫管局正重建和擴建多間公院，其中廣華醫院重建一期新大樓急症室下月底啟用。油尖旺區議員李偉峰日前獲邀參觀，他向本報稱，院方透露該院原已有意於廁所加裝動態偵測系統，目標本年底完成。他認為舊醫院亦需安裝，除了急症室，位於病房或其他市民較易前往的殘廁也可安裝。

彭鴻昌：多年無大進展 現方向正確

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌曾跟進多宗病人於急症室失救個案，自2020年倡議加裝監察儀器。他指有關工作多年來無很大進展，認為局方昨日提出的改善措施方向正確，惟求診者身體狀况可能突然轉差，建議引入儀器監察病人維生指數。他亦建議成立調查委員會檢視今次事件，「會唔會有嘢望漏咗」又或有否更深層次問題需改進。

此外，本報記者昨日到訪事主居住的筲箕灣阿公岩村，一名男村民稱，事主從小在村內長大，與村民關係不錯，並透露其家屬希望低調處理。該村民補充，事主一家人關係不錯，雙親近10年先後離世，事主原與胞弟同住，近年搬到村內另一寮屋單位獨居。據了解，事主為跨性別人士，村民稱近年觀察到事主身體狀况漸差，估計是事主曾做數次變性手術、年紀漸長及曾感染新冠等多種因素所致。