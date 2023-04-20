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港聞二

人工島禦水浸 擬「增高」設緩衝區

【明報專訊】交椅洲人工島於上月結束公眾參與活動，繼早前外界提出有關人工島能否應對極端天氣的疑問後，發展局長甯漢豪昨書面回覆議員質詢時表示，已將人工島設定合適的土地平整水平，人工島平均地面高度為主水平基準以上7.5米；另會在沿海岸線增設海濱長廊，以在極端天氣作緩衝區。該局未有正面回應議員就人工島公眾諮詢的提問，僅稱「正整理和初步歸納在這階段公眾參與活動收到的意見」，將在本月內與公眾分享。不過，發展局昨晚約10時在社交平台發文，公布已就人工島項目收到7000多份公衆意見，專題網頁錄兩萬次點擊。

沿海岸線建海濱長廊

遇極端天氣充當緩衝

立法會議員張欣宇早前就人工島項目向發展局提出7條質詢，涉及各範疇，包括環保、財政及填海工序等。發展局昨回應稱，為應對極端天氣及氣候變化帶來的水浸及越堤浪的風險，將為人工島設定合適的土地平整水平，同時會設計具適應力和抗禦力的海岸防護設施。發展局續稱，將建議人工島平均地面高度為主水平基準以上7.5米，部分當風位置將達主水平基準以上9米，比現時香港平均海平面高出超過至少6米。

發展局稱，規劃上亦有安排，包括沿海岸線設有20至30米闊的海濱長廊，長廊不止是休憩設施，亦可在極端天氣下作為緩衝區，減低惡劣天氣帶來的影響。

張欣宇回應本報查詢時稱，發展局大部分回應都具充足資料且合理，惟其中一條問題問及人工島公眾諮詢採用的形式、公眾參與活動的詳情及時間表，以及諮詢期內收到的意見書總數，局方回應則相對單薄，僅指將於月內公布。他認為，人工島已結束諮詢，局方理應「心中有數」，「沒理由連幾多份意見書總數都講唔出」。

相關字詞﹕張欣宇 發展局 人工島

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