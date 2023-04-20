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綠色和平民調：49%人憂人工島爛尾 學者：負面意見持續 代表大多數

【明報專訊】交椅洲人工島項目上月正式結束公眾參與，環團同月委託香港民意研究所研究，電話隨機抽樣訪問逾千名18歲或以上市民，98%受訪者未有參與項目的公眾諮詢，當中51%「不知道有公眾諮詢」及「不知道如何參與」。有約49%受訪者表示「好擔心」及「幾擔心」人工島會「爛尾收場」。中文大學新聞與傳播學院教授李立峯表示，調查結果反映約半數受訪者反對人工島項目，2020及2021年人工島研究結果亦顯示約有50%受訪者對人工島持負面意見，反映市民意見具持續性（consistent）及較為穩定，同時代表社會大多數意見（majority opinion）。

發展局：已收7000份意見

不應停留討論推展與否

發展局昨晚於社交平台回應是次研究，重申人工島項目「現時不應再停留於討論推展與否，而應集思廣益，共謀深化人工島發展方案」。此外，有立法會議員及本報均曾向當局查詢人工島的公眾諮詢數字，該局均稱月內向公眾交代，唯該局昨回應稱，環團調查訪問約千名市民，但該局就項目收集7000多份意見書，而人工島專題網頁兩萬次點擊，將整理和初步歸納後，月內向公眾分享意見。

綠色和平委託香港民意研究所於3月底隨機抽樣電話訪問1018名18歲或以上居民，了解他們對人工島看法。結果顯示，約98%受訪者未有參與項目的公眾諮詢；另有約55%者認為政府若同時推行北部都會區及人工島項目，將有大機率分薄資源，令全部計劃落空；有約49%受訪者擔心人工島項目會「爛尾收場」。

分析結果的李立峯表示，人工島屬大型計劃，對本港影響深遠，但按調查結果，僅2%受訪者參與公眾諮詢，參與度非常低，說明項目「整個過程好多公眾都唔知」。

李指諮詢僅重措施 削開放度

李續稱，局方於諮詢期表明「應着重項目如何做，而非做唔做」，反映局方諮詢時已有前設，並影響諮詢力度及開放度，亦因局方着眼於項目如何做，諮詢時多停留在專業界別例如測量師學會的意見，「公眾諮詢係好弱」。

綠色和平：預設立場作繭自縛

李又表示，今次研究結果與過往涉及人工島項目的研究結果相若，均有約半數受訪者對計劃持負面或反對意見，反映多年來民意清晰和固定，大多數民意並不贊成人工島項目。綠色和平資深項目主任陳可淳批評，政府於公眾諮詢期間前設立場並提早「落閘」，認為諮詢「不會好有成效」，亦質疑局方大力批評反對意見，如同自設障礙收集民意。

相關字詞﹕人工島 發展局

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